Coupe du Monde 2022 : France-Maroc, une affiche qui passionne l'Algérie

«One, Two, Three, Viva l'Algérie». Durant cette Coupe du Monde, le célèbre chant des supporters des Fennecs n'a pas résonné dans les stades qataris. Et pour cause, les Verts de Djamel Belmadi ne sont pas parvenus à se qualifier pour le tournoi réunissant les meilleures sélections de la planète football. Malgré la déception et la tristesse, plusieurs fans de l'équipe nationale n'ont pas voulu manquer ce rendez-vous et ont donc fait le voyage jusqu'au Qatar. Vous n'avez d'ailleurs pas pu rater les nombreux drapeaux algériens présents dans les tribunes les jours de match. Au pays aussi, où le ballon rond est une passion pour bon nombre de personnes, le Mondial rencontre globalement un certain succès populaire voire médiatique.

C'est ce que nous explique Juba Touabi, journaliste chez DZ Foot. «Comme à chaque Coupe du Monde, les Algériens sont toujours ravis de suivre une grande compétition et de voir les plus grandes stars du ballon rond s’affronter pendant un mois. On décortique les rencontres entre amis et famille (...) Les médias sportifs algériens parlent beaucoup de cette Coupe du Monde au Qatar. Le championnat national n'a pas été interrompu, comme c’est le cas dans d’autres pays, mais la priorité est donnée à la plus prestigieuse des compétitions. Et le beau parcours de l’équipe marocaine est une raison de plus pour s’y intéresser». En effet, l'affiche France-Maroc sera particulièrement suivie en Algérie.

Les Algériens se passionnent pour le Mondial

La nation, qui est en 37e position au classement FIFA, a des liens étroits et historiques avec la France. Plusieurs Fennecs sont d'ailleurs des joueurs binationaux ou évoluent dans l'Hexagone. Pays frontalier du Maroc et membre du Maghreb, l'Algérie partage notamment une culture ou encore une religion similaire. Il ne faut pas non plus oublier qu'il existe des tensions diplomatiques entre les deux nations. D'ailleurs, Le Parisien explique que depuis le début de la Coupe du Monde, la chaîne de télévision Canal Algérie ne communique pas les résultats du Maroc. Malgré cela, le sport a ce pouvoir de rapprocher. En 2014, certains supporters et joueurs marocains et tunisiens avaient soutenu les Fennecs, auteurs d'un joli parcours. Huit ans plus tard, de nombreux fans des Verts sont derrière les Lions de l'Atlas selon Juba Touabi.

«Ce match France – Maroc sera bien évidemment suivi par un très grand nombre d’Algériens amateurs de football. Une grande majorité des Algériens est bien évidemment pour une victoire des Lions de l’Atlas durant ces demi-finales. Il y a une proximité entre les deux peuples voisins. L’équipe marocaine a su gagner le respect de bon nombre de supporters à travers le monde depuis le début du tournoi. Et les Algériens en font clairement partie». Journaliste pour La Gazette du Fennec, Mohamed Touileb confirme cela. «Les Algériens n’ont pas un intérêt particulier pour l’équipe de France et son parcours. En revanche, beaucoup suivent avec attention celui du Maroc. C’est tout à fait normal puisque c’est un représentant africain mais aussi arabe et Amazigh pour certains dans le Mondial. Il y a aussi la proximité géographique et culturelle entre l’Algérie et le Maroc. Contrairement à ce qui se dit ici et là, de nombreux Algériens supportent les Lions de l’Atlas».

Les Fennecs votent pour les Lions de l'Atlas

Il poursuit : «je peux vous dire que samedi, à l’heure où se jouait le match, il n’y avait pas grand monde dehors. Et on pouvait entendre les gens exulter lors de l’ouverture du score des Marocains. Certes, il y a une partie qui était du côté des Portugais. Mais, aux décibels, ce sont les pro-Maroc qui l’emportent (...) L’Algérien est assez affectif. Certes, tout n’est pas idyllique sur le plan politique mais, que ce soit volontairement ou inconsciemment, le cœur penchera toujours pour les voisins. Evidemment, Il y aura des gens qui peuvent être influencés par des publications « haineuses » sur les réseaux sociaux, notamment chez les jeunes. Mais je pense que s’il y a un camp à choisir, ce sera celui des protégés de Walid Regragui. Surtout que ce dernier nous rappelle Djamel Belmadi à ses débuts. Et on souhaite qu’il connaisse la même réussite en menant le Maroc vers d’autres exploits. Mais pas contre nous (rires) car la rivalité resurgira. On sait que les Marocains vont se vanter du fait d’avoir atteint le carré d’as, voire plus, et de la performance historique. Mais c’est de bonne guerre».

Les joueurs aussi ont choisi leur camp. Si certains que nous avons contactés n'ont pas souhaité se positionner publiquement, d'autres ont opté pour les Lions de l'Atlas. C'est le cas de deux joueurs binationaux (Algériens et Français) de l'équipe algérienne dont l'un nous a confié. «Je suis pour le Maroc. Nous sommes des Africains, des musulmans. J'ai joué avec certains joueurs de l'équipe marocaine comme d'autres coéquipiers en sélection. On se connaît tous, on s'entend bien». En effet, Nayef Aguerd et Said Benrahma évoluent ensemble à West Ham. Rachid Ghezzal et Romain Saiss défendent les couleurs de Besiktas. Sofiane Boufal et Azzedine Ounahi jouent à Angers avec Nabil Bentaleb. D'autres se sont croisés avant également. Le coeur penchera donc du côté un peu plus vers le Maroc mercredi soir. Certains supporters algériens risquent d'ailleurs d'être présents dans les tribunes aux côtés de leurs "frères" marocains comme ils l'ont déjà faits durant la compétition comme Moamed Touileb.

Les supporters des Verts sont présents au Qatar

«Je pense qu’il y a une communauté algérienne conséquente au Qatar. Et on a pu le voir sur des vidéos. Elle est acquise à la cause footballistique des Marocains. Je n’irai pas jusqu’à dire que le succès du Maroc sera celui de l’Algérie. Mais on partage beaucoup de choses avec nos voisins. Et on est bien placés pour savoir que ce genre de victoires est une bouffée d’air pour les peuples. La rivalité reprendra de plus belle après le Mondial. Et si le Maroc est champion du monde, il sera difficile de sortir des contre-arguments pour charrier les voisins. Rien ne peut égaler un sacre en Coupe du Monde». Un choc qui va donc enflammer l'Algérie. Se prépare-t-on d'ailleurs à vivre cette affiche d'une façon particulière ?

«Pas spécialement, non. Les gens suivront les demies chez eux ou dans des cafétérias ou des salons de thé. Il n’y a pas de fans zones pour cet événement étant donné que l’Algérie n’y est pas qualifiée en Coupe du Monde», précise Mohamed Touileb. Juba Touabi a un avis légèrement différent. «Cette demi-finale France-Maroc est attendue en Algérie. En plus du fait que ce soit le Maroc et donc une équipe africaine à soutenir, c’est une demi-finale de Coupe du Monde. Et en Algérie, le football est roi. Les cafés seront très certainement bondés pour ce grand rendez-vous.» Un rendez-vous qui sera donc très suivi demain soir à 20 heures en France, au Maroc mais aussi en Algérie et dans le monde entier.