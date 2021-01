Atalanta : réunion avec les dirigeants pour Papu Gomez

Alors que les relations entre Papu Gomez et son entraineur et Gian Piero Gasperini ne sont pas au beau fixe, l’attaquant argentin espère quitter au plus vite l’Atalanta. Une réunion entre son agent et les dirigeants est prévue en début de semaine pour se fixer sur le futur de l’attaquant de 32 ans.

Selon les informations duCorriere della Sera, un entretien se tiendra entre Papu Gomez, le président Percassi, l'entraîneur Gasperini et son agent Giuseppe Riso cette semaine. Il devrait permettre d’être fixé sur les intentions des deux camps, mais aussi de fixer le prix à payer pour s’attacher les services de l’homme aux 5 buts et 4 passes décisives cette saison. La direction de l’Inter resterait à l’affut et serait emballée à l’idée de voir l’ancien de San Lorenzo renforcer l’attaque des Nerrazuri. Un transfert qui serait possible pour Conte uniquement en cas de vente d’Eriksen et de Pinamonti.