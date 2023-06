Amical : l’Argentine bat l’Australie avec un très bon Messi

Les retrouvailles. L’Argentine et l’Australie, déjà confrontées en huitièmes lors du dernier Mondial (victoire 2-1 de l’Albiceleste), se retrouvaient ce jeudi, en amical, en Chine. Et la rencontre démarrait fort pour les champions du monde qui l’ont finalement emporté 2-0, avec un Lionel Messi titulaire et en jambes. C’est justement La Pulga qui frappait en premier, avec un joli but dès la deuxième minute de jeu seulement. Une sacrée frappe de l’extérieur de la surface, imparable pour le portier rival.

S’il y avait des occasions des deux côtés, avec des Australiens dangereux par moments, c’est bien l’Argentine qui allait refaire trembler les filets. Après un une-deux avec Messi, De Paul plaçait un très bon centre dans la surface. Bien placé et seul entre les défenseurs océaniens, Pezzella expédiait le cuir au fond de la tête (2-0, 68e). Il y a eu de nouvelles situations chaudes par la suite, pour l’Albiceleste surtout, mais le score n’a plus bougé. Prochain rendez-vous pour la Scaloneta : lundi prochain face à l’Indonésie.

