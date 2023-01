Les trois lieux où pourrait jouer le PSG d’ici peu !

Le PSG jouera-t-il toujours au Parc des Princes à l’avenir ? Ce n’est un secret pour personne, le club de la capitale souhaite racheter le stade dans lequel il évolue. Seulement, la mairie de Paris n’a aucune intention de vendre l’enceinte. « Très clairement, le Parc des Princes n’est pas à vendre. Et il ne sera pas vendu. C’est une position ferme et définitive. Il s’agit d’un patrimoine exceptionnel des Parisiens. Mais bien sûr qu’il faut accompagner le PSG dans son envie et son besoin de rénovation, d’augmentation de la capacité, de modernisation du Parc. Rappelons tout de même que le contexte est contraint. Une partie du stade se trouve sur le périph, donc on ne peut pas creuser », a déclaré Anne Hidalgo samedi.

Le PSG a vite rétorqué : « le PSG a déjà investi plus de 85 millions d’euros pour entretenir le Parc des Princes, et s’est engagé à investir 500 millions d’euros supplémentaires. Notre projet est d’offrir aux fans, et à tous les Parisiens, un stade performant afin de permettre au PSG de se développer et de jouer au plus haut niveau. Il est évident qu’un investissement aussi important ne sera réalisé par le PSG que si nous devenons les propriétaires du Parc des Princes ».

La banlieue, destination probable du PSG

La possibilité que le champion de France en titre quitte donc son stade et la capitale existe. Comme l’indique le quotidien l’Equipe ce dimanche, les dirigeants franciliens vont mener plusieurs études pour voir où ils pourraient s’implanter à l’avenir. Il y a l’option de jouer au Stade de France notamment, stade d’une bien plus grande capacité que le Parc et relativement proche de la capitale. Il n’y a cependant aucun contact sérieux encore pour que la bande de Mbappé joue ses rencontres du côté de Saint-Denis.

Vient ensuite l’hippodrome de Saint-Cloud, dans l’ouest parisien et assez proche du Parc des Princes. Il faudrait cependant directement bâtir un nouveau stade. Même cas de figure pour la troisième option, Poissy, où le PSG va déjà s’installer pour les séances d’entraînement, et qui a le désavantage d’être particulièrement éloignée de la capitale. Autant dire que c’est un sacré casse-tête…