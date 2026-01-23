FC Metz : le beau message d’espoir de Tahirys Dos Santos

Il y a trois semaines, la vie de Tahirys Dos Santos a basculé. Présent à Crans-Montana pour le Nouvel An, le jeune défenseur du FC Metz a été pris dans les flammes d’une boîte de nuit de la station de ski en Suisse. Faisant partie des 120 blessés de cet incendie, qui a coûté la vie à 40 personnes, le joueur de 19 ans poursuit sa convalescence dans un hôpital à Metz.

En story Instagram, Dos Santos, brûlé à l’arrière du crâne et sur une grande partie du corps, a publié ce vendredi un joli message d’espoir : «aujourd’hui, après des semaines difficiles et une greffe récente, je vais mieux. Le chemin est encore long, mais je regarde devant moi, avec confiance et détermination. Merci à toutes celles et ceux qui m’ont soutenu. L’avenir m’attend.»