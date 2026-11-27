OUI

Senny Mayulu, formé au club, a été le meilleur élément du trident offensif parisien face à l’AS Roma mercredi. C’est à la fois une très bonne nouvelle pour le PSG, qui peut se frotter les mains d’avoir formé un nouveau talent protéiforme, et un constat accablant pour Ferran Torres et Maghnes Akliouche, auteurs d’un match médiocre face à l’AS Roma, un soir où ils étaient particulièrement épiés. Recrutés pour 50 M€ chacun, âgé de 24 ans pour le Français et de 26 ans pour l’Espagnol, ils avaient une occasion en or de montrer qu’ils avaient les épaules assez larges pour endosser les responsabilités offensives sur un match de haut niveau.

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Malheureusement, on a vu ce qu’il en était. On a retrouvé le Akliouche intéressant dans les déplacements, mais terriblement mièvre dans l’utilisation du ballon, sans capacité d’élimination. Et on a revu le Ferran Torres trop discret, pas assez connecté avec ses partenaires, bien loin de l’attaquant clinique du début de saison. Le troisième larron attendu au tournant, Mika Godts, a proposé une bonne entrée, mais le voir mis sur le banc à chaque match de Ligue des Champions donne un premier indice sur le niveau de confiance actuel que lui porte Luis Enrique.

Un dernier test aura lieu avant le mercato hivernal, avec un déplacement bouillant à Villa Park pour affronter Aston Villa le 8 décembre prochain. Un match qui révélera définitivement le caractère des ailiers parisiens, tant il faut du courage, de l’abnégation et du talent pour en revenir vainqueur. Mais à en juger par le début de saison de ces hommes censés prendre le relais du duo Kvaratskhelia-Doué, on peut clairement douter de leur véritable envergure. Dès lors, pour espérer aller loin en Ligue des Champions, il faudra nécessairement recruter un ailier. Pas une pépite en post-formation, mais bien un joueur capable de faire basculer un match. Reste à savoir s’il existe sur le marché hivernal…

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Le PSG doit-il recruter un ailier sur le mercato hivernal ? OUI : Akliouche, Torres et Godts ne suffisent pas et n'ont pas assez convaincu NON : il faut donner confiance aux joueurs déjà là, le temps est leur meilleur allié Partage ta réponse Génération de l'image en cours

NON

On ne va pas s’affoler, parce que le PSG a concédé le nul à domicile face à l’une des équipes les plus enthousiasmantes d’Europe. Et on ne va certainement pas juger définitivement le niveau d’Akliouche, Torres et Godts à la fin du mois de novembre. Ce serait faire injure à la mémoire des suiveurs du PSG, qui ont tous douté par exemple de la capacité de Désiré Doué à s’imposer au PSG, jusqu’à un soir de décembre. C’était la 6e journée de Ligue des Champions, le 10 décembre 2024, et Doué avait lancé pour de bon son aventure parisienne avec un but à Salzbourg. Il était alors impossible de prévoir sa fulgurante progression.

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Luis Enrique l’a répété, il ne se sent pas obligé d’aller sur le mercato pour résoudre l’équation posée par la double absence de Kvaratskhelia et Doué. Certains y voient une posture, d’autres ont une confiance aveugle en les choix du coach espagnol, qui a globalement raison sur toute la ligne depuis son arrivée au PSG. Une chose est certaine, il adopte la meilleure attitude avec ce discours public pour donner un maximum de confiance aux joueurs déjà en place. Pour eux, entendre que le PSG ne se précipitera pas sur le marché et savoir qu’ils vont être responsabilisés est forcément une marque de confiance appréciable.

Le coup Kvaratskhelia disponible pour 70 M€ en janvier 2025 n’existe pas tous les ans. Se ruer sur le mercato hivernal 2027, mais pour quoi faire ? De tous les noms cités par la presse depuis l’annonce de la blessure de Doué, quel joueur semble correspondre à un profil d’homme décisif dans une quête de Ligue des Champions ? Il n’y a aucun titulaire en puissance à dégoter, et le PSG possède déjà en Godts la représentation du joueur talentueux à développer. Il n’y a aucun intérêt à ajouter un jeune joueur d’avenir à cet effectif, car ce n’est pas ce dont il a besoin.