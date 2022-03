Manchester United - Atlético de Madrid : les compositions officielles

Grosse affiche ce soir entre deux cadors européens. Huitième de finale retour de Ligue des champions entre Manchester United et l'Atlético de Madrid (rencontre à suivre en direct commenté sur FM dès 21h00). Après le match nul à l’aller en Espagne (1-1), tout est jouable et tout est permis pour les deux clubs. Sans la règle du but à l’extérieur le score du match aller n’est que très peu significatif. Pour se qualifier, côté anglais ou espagnol, il faudra s'imposer.

Côté compositions, Raphaël Varane est bien titulaire dans les rangs des Red Devils à l'inverse de Paul Pogba. Cristiano Ronaldo, auteur d’un triplé le week-end dernier, est lui aussi présent dans le onze titulaire de Ralf Rangnick pour affronter l’un de ses adversaires favoris. Le coach mancunien reste fidèle à ses principes et son 4-2-3-1. Dans les rangs espagnols, Simeone doit faire avec les absences de Lemar, Cunha, ou encore Vrsaljko mais aussi avec la suspension de Carrasco. Il reste toutefois sur du classique avec un 3-5-2. Antoine Griezmann est titulaire aux côtés de Joao Felix. Luis Suarez est sur le banc.

Les compositions d’équipe :

Manchester United : De Gea – Dalot, Varane, Maguire, Telles – McTominay, Fred – Sancho, Bruno Fernandes, Elanga – Ronaldo

Atletico Madrid : Oblak – Savic, Gimenez, Reinildo – Llorente, Koke, Herrera, De Paul, Lodi – Griezmann, Félix

