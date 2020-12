Mercato : quel bilan pour les recrues lyonnaises ?

La suite après cette publicité

L'Olympique Lyonnais a fait peau neuve. Cet été, les pensionnaires du Groupama Stadium ont dégraissé à tout va et se sont notamment séparés d'éléments recrutés un an seulement auparavant. Ainsi, Youssouf Koné (Elche), Jeff Reine-Adelaïde (Nice) et Joachim Andersen (Fulham) sont tous partis en prêt. Ciprian Tatarusanu a, lui, posé ses valises à l'AC Milan. Finalement, les Brésiliens Jean Lucas et Thiago Mendes sont les seuls à être restés. Un choix gagnant pour Lyon concernant l'ancien du LOSC qui renaît de ses cendres après une année particulièrement difficile. Jean Lucas, lui, ne joue presque plus et espère être prêté cet hiver au Brésil.

Les Gones, qui ont appris de ces échecs, ont commencé à rectifier le tir en janvier 2020 avec les arrivées de Bruno Guimarães et Karl Toko Ekambi (prêt avec option d'achat). Six mois après, les Lyonnais, qui ont pas mal dégraissé, ont enregistré quelques arrivées durant l'intersaison. Et l'heure du premier bilan a sonné pour les recrues estivales ! Acheté 15 millions d'euros à l'hiver 2020, Tino Kadewere (24 ans) a été prêté au HAC pour y terminer la saison avant de rejoindre l'OL et y démarrer vraiment son aventure. Et le Zimbabwéen montre qu'il a tout d'une très bonne pioche. Bien intégré dans le vestiaire, il l'est également sur le terrain où il prouve qu'il n'a aucun mal à gérer le passage entre la Ligue 2 et la Ligue 1.

Kadewere et Paqueta, les bonnes pioches

Très complémentaire avec Memphis et Toko Ekambi, avec lesquels il forme un trio de choc, il a su saisir les occasions données par Rudi Garcia pour se faire une place dans le onze et ne plus en sortir. Ainsi, le joueur né en 96 en est à 7 buts inscrits en 16 matches de championnat. Il faut ajouter à cela 3 assists. Un excellent bilan pour Kadewere, qui fait aussi de gros efforts défensivement. Un pari réussi pour l'OL jusqu'à présent. Autre succès pour Lyon : le recrutement de Lucas Paqueta. En échec à l'AC Milan, le milieu de terrain est venu se relancer à l'OL et prouver que son talent était toujours bel et bien là. Et si dans les hautes sphères lyonnaises certains ont douté de lui, le directeur sportif Juninho a poussé pour qu'il vienne et il a bien eu raison.

Le numéro 12 lyonnais n'a pas eu besoin de beaucoup de matches pour devenir le vrai patron du milieu. Toujours prêt à aller au combat, cet élément alliant technique et physique ne ménage pas ses efforts tant défensivement qu'offensivement, où il parvient à faire rayonner ses coéquipiers. Auteur de plusieurs prestations réussies, dont une lors de la victoire face au PSG où il a éteint le milieu francilien, le Brésilien harcèle ses adversaires et ne se cache pas. Un joueur et un homme qui apporte aussi le caractère qui manquait souvent à cette formation. Un renfort à 20 millions d'euros qui est devenu essentiel en quelques mois (11 matches) et qui a même ouvert son compteur but lors de la dernière journée face à Nantes.

Les autres recrues ont peu de temps de jeu

Contrairement à lui, les autres recrues estivales n'ont pas beaucoup de temps de jeu à se mettre sous la dent. C'est le cas de Djamel Benlamri (30 ans), arrivé libre le dernier jour du mercato. Recruté pour compenser les départ en défense, l'Algérien, qui a signé pour un an plus une année en option, savait qu'il ne jouerait pas les premiers rôles. Alors que Jason Denayer et Marcelo forment la charnière centrale lyonnaise, le Fennec est aussi dépassé par Sinaly Diomandé aux yeux de Rudi Garcia. Loué toutefois pour son professionnalisme et son état d'esprit irréprochable, le guerrier Benlamri prend son mal en patience, lui qui ne compte que deux apparitions pour l'instant (39 minutes contre Lille, 10 minutes contre Nice). Suffisant pour montrer qu'il aura son mot à dire le moment venu.

Mattia De Sciglio (28 ans) est, lui, arrivé sous la forme d'un prêt de la part de la Juventus. Sa polyvalence a fait la différence puisqu'il peut jouer aussi bien à droite qu'à gauche au poste de latéral. Mais celui qui veut se relancer pour participer à l'Euro avec l'Italie a été beaucoup plus à l'aise à droite quand il a joué à Lyon, où pour le moment il n'a pas été très impressionnant en 9 apparitions. Venu pour être la doublure d'Anthony Lopes, Julian Pollersbeck (26 ans) n'a, lui, pas encore joué la moindre minute. L'ancien portier d'Hambourg attend la Coupe de France avec impatience, si Garcia décide de le faire jouer cette compétition. Recruté par Bruno Cheyrou (responsable du recrutement), Cenk Özkaçar (19 ans) est un pari sur l'avenir, lui qui évolue avec la réserve, et qui pourrait bouger cet hiver. Les recrues lyonnaises connaissent donc des fortunes diverses et certaines ont déjà marqué des points durant cette première partie de saison. A elles de poursuivre ainsi !