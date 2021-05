Damien Da Silva débarque à l'OL

La suite après cette publicité

L'Olympique Lyonnais ne perd pas de temps. Quelques jours après la fin du championnat, le club rhodanien se projette déjà sur le prochain exercice. Une cuvée 2021/2022 qui se déroulera sans Rudi Garcia qui a officialisé son départ de l'OL dimanche soir après la défaite face à Nice (2-3, 38e journée de Ligue 1). Si les dirigeants lyonnais planchent actuellement sur le successeur de Garcia, ces derniers ont déjà bouclé un premier dossier pour la saison prochaine.

Les pensionnaires du Groupama Stadium ont en effet annoncé ce mercredi soir l'arrivée de Damien Da Silva. L'ancien capitaine du Stade Rennais, libre de tout contrat, s'est engagé pour deux ans soit jusqu'en juin 2023. Da Silva devient donc la première recrue estivale lyonnaise et matérialise le désir de la direction rhodanienne d'apporter de l'expérience en charnière centrale. Excédées par la décevante quatrième place glanée à l'issue de la saison, les hautes sphères lyonnaises n'avaient pas caché leur intention de renforcer sensiblement l'effectif cet été en vue de retrouver rapidement la Ligue des Champions. Da Silva vient donc étoffer le secteur défensif, et compenser le départ de Benlamri.

« L'Olympique Lyonnais informe de l'arrivée de l'ancien capitaine du Stade Rennais, Damien Da Silva pour 2 saisons, soit jusqu'au 30 juin 2023. Libre de tout contrat, Damien Da Silva a disputé plus de 380 matches dans sa carrière débutée en 2006 à Niort. Passé notamment par le Stade Malherbe de Caen (2014-2018) et le Stade Rennais (2018-2021) avec qui il a remporté la Coupe de France 2019, le défenseur central possède une solide expérience du haut niveau. Lors de la saison 2020/2021, sa 7ème consécutive en Ligue 1, Damien Da Silva a joué 37 matches (4 buts), dont 6 de Ligue des Champions. A 33 ans, il faisait partie des joueurs les plus utilisés au sein de l'effectif rennais, portant le brassard de capitaine à chacune de ses titularisations. L'Olympique Lyonnais est très heureux d'accueillir Damien Da Silva et réaffirme sa volonté de construire un nouveau projet ambitieux pour la saison prochaine », précise ainsi le communiqué officiel.