Eberechi Eze signe officiellement chez New Balance

Eberechi Eze rejoint officiellement New Balance !

La campagne de recrutement de New Balance continue chez les espoirs anglais et après Bukayo Saka et Harvey Elliott, c'est Eberechi Eze qui rejoint officiellement la firme de Boston.

La suite après cette publicité

Arrivé à Crystal Palace en août 2020, le jeune anglais terrorise les défenses de Premier League avec la New Balance Veron v6+ depuis quelques mois, ce qui avait déjà conduit les observateurs à soupçonner un départ imminent de chez Nike pour rejoindre NB. Depuis plus d'un mois, il évolue même avec la Furon du pack Lead the Hunt.

« Rejoindre New Balance est un grand moment pour moi et je suis reconnaissant de cette opportunité. Il y a tellement plus que je veux réaliser dans le football et en ce moment je travaille en faisant de bonnes performances pour m’aider à y arriver. C’est formidable d’avoir une marque mondiale derrière moi », a expliqué l'international espoirs anglais.

Nike continue donc de perdre de nombreux joueurs alors que New Balance, comme Puma et adidas, se montre agressif sur le marché des transferts et enchaîne les nouvelles signatures en attendant peut-être celle de Raheem Sterling...