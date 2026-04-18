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CAN 2025, Gabon : Aubameyang reconnaît avoir été chamboulé

Par Allan Brevi
1 min.
@Maxppp

Après la CAN 2025 conclue sur une nouvelle désillusion pour le Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang est revenu avec émotion sur cet épisode douloureux, marqué par l’élimination précoce des Panthères et les grosses tensions en interne. L’attaquant gabonais, directement concerné par les décisions fortes prises à la suite du tournoi, a reconnu avoir été profondément touché par la situation et ses conséquences humaines et sportives. Pour rappel, le gouvernement du Gabon avait banni Aubameyang.

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Dans un témoignage empreint de sincérité, Aubameyang a confié au micro de Maritima Médias : « ma CAN avec le Gabon ? J’ai été très touché par ce qu’il s’est passé. Ça fait mal pour un gars comme moi qui a vraiment tout donné à chaque fois que je partais en sélection. Ça s’est vu dans les premiers mois de 2026 (avec l’OM) car j’ai un cœur comme tout le monde, ça a pesé. » Une prise de parole forte qui illustre l’impact de cet épisode sur l’ancien capitaine des Panthères, malgré son attachement intact à la sélection nationale.

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