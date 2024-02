PSG - LOSC : les compositions officielles

La 21e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec un choc entre le Paris Saint-Germain et le Lille OSC. A domicile, les Franciliens s’organisent dans un 4-3-3 avec Keylor Navas qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Nordi Mukiele, Danilo Pereira, Lucas Hernandez et Lucas Beraldo. Fabian Ruiz et Manuel Ugarte sont alignés dans l’entrejeu. Ousmane Dembélé et Marco Asensio soutiennent les attaquants Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani.

De leur côté, les Nordistes s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Lucas Chevalier dans les cages derrière Tiago Santos, Leny Yoro, Alexsandro Ribeiro et Ismaily. Nabil Bentaleb et Benjamin André constituent le milieu de terrain. En pointe, Yusuf Yazici prend place avec Edon Zhegrova, Angel Gomes et Gabriel Gudmundsson pour le soutenir.

Les compositions

Paris Saint-Germain : Navas – Mukiele, Danilo, Hernandez, Beraldo – Dembélé, Ugarte, Ruiz, Asensio – Ramos, Kolo Muani

Lille OSC: Chevalier - Santos, Yoro, Alexsandro, Ismaily - Bentaleb, André - Zhegrova, Gomes, Gudmundsson - Yazici

