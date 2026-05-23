Bundesliga 2 : Soufian El Faouzi, la révélation marocaine que Schalke veut pousser à la Coupe du Monde

Né à Siegen le 13 juillet 2002, Soufiane El Faouzi s’est fait loin des projecteurs, dans les divisions inférieures du football allemand. Formé au Sportfreunde Siegen, il passe par le SC Paderborn puis le Fortuna Düsseldorf II, avant de rejoindre l’Alemannia Aachen en mai 2024, alors en Regionalliga West, la quatrième division allemande. C’est là que les observateurs de Schalke 04 le repèrent. Sa saison avec Aachen est impressionnante et son profil de milieu central box-to-box, combatif, capable de relancer proprement et d’arriver au but, commence à faire parler. En juin 2025, Schalke le recrute et lui signe un contrat jusqu’en 2029. Un pari sur la durée, pour un joueur qui n’avait jamais évolué à ce niveau. La suite a donné raison aux dirigeants du club de Gelsenkirchen.

La suite après cette publicité

En un an, le milieu de 24 ans a véritablement explosé. Schalke a terminé champion, monte en Bundesliga et El Faouzi a été l’un des joueurs les plus importants de l’effectif. Titulaire à 34 reprises et auteur de 2 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues, il s’est imposé comme une référence à son poste. Avec une statistique qui a bluffé son monde : plus de 427 km parcourus au total cette saison, plus que tout le monde en championnat. De quoi forcément être l’un des moteurs de cette montée historique pour un club qui traversait une période de turbulences. « Soufiane a une mentalité exemplaire. Il travaille chaque jour pour progresser et il ne lâche jamais. C’est exactement le genre de joueur dont un club a besoin quand il veut monter », déclarait l’entraîneur Frank Kramer à son sujet.

Dans l’équipe type de la saison

Cette semaine, c’est Mohamed Ouahbi, le nouveau sélectionneur du Maroc, qui a décidé de l’appeler pour participer au stage de pré-liste organisé par le Maroc. El Faouzi figure dans le groupe élargi des joueurs appelés pour le stage de préparation au Complexe Mohammed VI de football, du 22 au 26 mai, avant l’annonce de la liste définitive pour la Coupe du monde. Binational germano-marocain, il intègre une liste qui contient plusieurs profils, aux côtés de joueurs comme Ayyoub Bouaddi (Lille), Ayoub Amaimouni-Echghouyab (Eintracht Frankfurt), Othmane Maamma (Watford) ou Tawfik Bentayeb (Troyes) et Samir El Mourabet (Strasbourg). Sa convocation a immédiatement provoqué une vague de réactions sur les réseaux sociaux. En Allemagne, de nombreux supporters de Schalke ont découvert avec enthousiasme que leur milieu était un candidat sérieux en sélection. Côté marocain, certains internautes moins au fait des divisions allemandes inférieures se sont questionnés sur sa présence.

La suite après cette publicité

Un sujet qui a enflammé la sphère médiatique allemande. Le compte anglais de Schalke 04 a répondu à un internaute qui se questionnait sur l’identité du milieu de 23 ans. « Veuillez vous instruire, s’il vous plaît », accompagné de plusieurs vidéos de ses meilleures actions de la saison. Le compte allemand du club a enfoncé le clou : « quand on s’en prend à un joueur, toute la famille Schalke se lève pour le défendre », générant par la même occasion des millions de vues. Au club de Gelsenkirchen, l’enthousiasme autour de cette convocation ne surprend personne. El Faouzi s’est imposé comme l’une des figures de cette montée en Bundesliga, et le voir représenter le Maroc cet été lors d’un Mondial organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique serait une vitrine idéale pour un joueur qui n’a jamais évolué au-dessus de la deuxième division. Le stage débouchera sur un match amical à huis clos contre le Burundi le 26 mai avant l’annonce de la liste finale. El Faouzi sera face à la concurrence de milieux bien établis et ne devrait toutefois pas être présent dans la liste finale. Car la concurrence semble trop rude. Mais son profil devrait faire parler et, à en croire la presse allemande, une belle offre pourrait déjà pousser Schalke à s’en séparer. Quoi qu’il en soit, c’est une sensation à suivre la saison prochaine.