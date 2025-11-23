Nantes : le gros coup de gueule de Luis Castro après le but polémique de Lorient

L’arbitrage de Nantes-Lorient (1-1), ce dimanche lors de la 13e journée de Ligue 1, n’était visiblement pas au goût de Luis Castro. En effet, les Merlus avaient ouvert le score sur un CSC de Chidozie Awaziem. Un but qui avait mis en colère Anthony Lopes et le camp nantais, en raison de la position de Soumano, initialement hors-jeu. Mais l’arbitre de la rencontre Rudy Buquet, aidé par la VAR, avait estimé que l’attaquant lorientais ne faisait pas action de jeu.

Interrogé après le match, Luis Castro n’a donc pas caché sa frustration. « Il y a beaucoup de frustration sur tout ce qu’il se passe dans le match. Il vaut mieux que je ne parle pas plus parce que je ne sais pas pourquoi personne ne respecte notre club, a-t-il pesté au micro de Ligue 1+. Je ne contrôle pas ça. J’essaye de faire mon travail du mieux possible. Les choses que je ne peux pas contrôler, je ne me mets pas sur ça. »