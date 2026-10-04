Équipe de France, FC Barcelone : Jules Koundé lance un avertissement à la concurrence

Jules Koundé est toujours là. Auteur d’un exercice précédent très largement décevant avec le FC Barcelone, Jules Koundé traverse une période toujours délicate en ce début de saison. Relégué dans la hiérarchie en club au profit d’Éric Garcia aux yeux de son entraîneur Hansi Flick, le défenseur doit composer avec un statut fragilisé et un temps de jeu désormais disputé au poste de défenseur droit. Une réalité à laquelle le joueur formé à Bordeaux n’avait jamais été réellement confronté durant sa carrière. Inamovible chez les Bleus sous Didier Deschamps, Koundé n’est clairement pas inamovible dans l’esprit du nouveau sélectionneur Zinedine Zidane.

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Lors de ce rassemblement de septembre, Zizou l’a titularisé pour le premier match en Turquie, avant de le laisser sur le banc face à la Belgique puis lors du match nul contre l’Italie ce vendredi au profit de Pierre Kalulu. Face à cette concurrence accrue sous le maillot bleu et l’arrivée de nouvelles têtes dans le groupe, le défenseur a tenu à relativiser toute menace sur son statut ce dimanche en conférence de presse : «plus en danger, non, il y a toujours eu de la concurrence en équipe de France. Les nouveaux, le coach leur demande d’être eux-mêmes, de reproduire ce qu’ils font en club. Ils sont tous bien intégrés, beaucoup se connaissaient déjà. L’intégration se passe bien.»

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Jules Koundé veut récupérer son statut de titulaire

Et même s’il pourrait être titulaire ce lundi face à la Belgique (20h45), les prestations intéressantes de Pierre Kalulu pourrait définitivement rebattre les cartes en sélection. Bien conscient de l’exigence du très haut niveau international, Koundé a abordé cette rivalité interne sans amertume. Pour lui, c’est avant tout son niveau qu’il doit hausser avant de vouloir faire mieux que les autres : «la concurrence, il y a en a toujours eu. En équipe de France, on ne peut pas se reposer sur ses lauriers, rien n’est acquis. C’est une source de motivation même si la course est avant tout contre moi-même. J’essaye d’être la meilleure version de moi-même.»

Si sa situation s’est compliquée en sélection, elle trouve sa source directe dans ses difficultés en Catalogne. De retour à Barcelone après cette trêve internationale, le défenseur entend bien retrouver le onze catalan de manière plus régulière. Une position qui lui permettrait alors d’enchaîner et retrouver plus facilement son niveau qui fut le sien il y a quelques saisons encore : «c’est un choix du coach et c’est aussi une conséquence de la saison dernière. La saison passée était très en-dessous de mes standards, c’est un challenge que j’accepte volontiers. C’est à moi de retrouver mes meilleures sensations, quand je suis dans mes meilleures dispositions, je peux occuper cette position.» Jules Koundé a du pain sur la planche.