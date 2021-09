Angleterre : Jadon Sancho quitte le rassemblement

Déjà absent lors de la victoire de l'Angleterre face à la Hongrie (4-0), Jadon Sancho sera également forfait pour les deux rencontres à venir contre Andorre et la Pologne, dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2022. Touché à l'entraînement, le milieu offensif de Manchester United a d'ailleurs quitté le rassemblement de l'équipe d'Angleterre ce samedi.

«Après une évaluation plus poussée, le joueur est retourné dans son club et devrait être rétabli à temps pour le match de Manchester United contre Newcastle United le samedi 11 septembre», a ainsi déclaré la Fédération anglaise. Le sélectionneur Gareth Southgate n'a quant à lui convoqué aucun joueur en renfort.

An update from the #ThreeLions camp...