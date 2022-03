OL : la mise au point de l'entourage de Rayan Cherki

L'avenir de Rayan Cherki est une priorité pour l'Olympique Lyonnais, et ce, même si le joueur s'est blessé au pied et qu'il est indisponible jusqu'à la fin de la saison. S'il y a une vraie volonté de prolongation de part et d'autre, il n'y a pas d'avancée significative. Suite à notre article publié ce matin, l'entourage du joueur a demandé un droit de réponse, le voici.

«Comme il l’a manifesté par la voix de son président Jean-Michel Aulas, avec lequel nous entretenons d’excellentes relations, l’OL a manifesté une volonté de prolonger Rayan. Mais comme peut l’attester le club, il n’y a eu absolument aucune discussion d’ordre financier. Le seul échange concerne le volet sportif qui constitue la première préoccupation des deux parties. Il a été convenu que les discussions se poursuivent au retour de blessure de Rayan.»