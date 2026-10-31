De son transfert avorté à 100 M€ à sa renaissance en Serie B, l’incroyable retour en force d’Andrea Belotti

Il y a des joueurs dont le nom reste associé à une époque, à un maillot et à une certaine idée du football. Et Andrea Belotti appartient à cette catégorie. Pour les amateurs du foot italien, le simple souvenir de ses années au Torino suffit à faire remonter des images d’un avant-centre qui jouait chaque ballon comme si sa vie en dépendait. Un maillot granata, le numéro 9 dans le dos, des courses rageuses, des duels disputés jusqu’au bout et cette manière presque désespérée de se jeter sur le moindre ballon dans la surface. Le Gallo incarnait cette générosité qui fait chavirer les supporters, cette rage de vaincre qui transforme un attaquant en symbole. Pourtant, rien ne semblait écrit lorsque le jeune Bergamasque a quitté Palerme pour rejoindre Turin à l’été 2015. Après avoir découvert la Serie A avec le club sicilien, où il avait inscrit 10 buts en 24 rencontres de championnat lors de la saison 2013-2014, Belotti s’apprêtait à franchir un cap. Il allait finalement devenir l’un des visages les plus marquants du Torino de la décennie, au point de faire rêver tout un peuple et de s’inviter régulièrement dans les discussions les plus brûlantes du mercato italien. À 22 ans, il avait encore tout à prouver, et quelques mois plus tard, l’Italie entière découvrait un avant-centre capable de faire trembler les filets avec une régularité impressionnante, sans jamais renoncer à ce qui avait fait sa réputation.

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La saison 2016-2017 reste le grand chapitre de cette histoire. Belotti marche alors sur la Serie A et termine l’exercice avec 26 buts en championnat, auxquels s’ajoutent des passes décisives et une influence immense sur le jeu de son équipe. Sa complémentarité avec Iago Falque, Adam Ljacic et les autres offensifs du Torino fait des dégâts. Certains buts deviennent des signatures, à l’image de ses reprises acrobatiques et de ses gestes instinctifs dans la surface. Le jeune attaquant ne se contente plus d’être une belle promesse. Il devient une référence du championnat, un international italien et une cible de choix pour les grandes écuries européennes. L’été 2017 devait être celui du grand départ avec Dortmund, le PSG, Liverpool, Arsenal, Chelsea et toutes les grandes écuries italiennes à ses trousses. L’AC Milan avait même formulé une offre de 88 millions d’euros pour s’attacher ses services, mais le Torino n’a pas cédé. Le président Urbano Cairo avait même fait inscrire une clause libératoire de 100 millions d’euros, réservée aux clubs étrangers, dans son contrat prolongé jusqu’en 2021.

À l’époque, cette somme paraissait vertigineuse pour un attaquant qui n’avait pas encore confirmé au plus haut niveau européen. Elle témoignait surtout de la place prise par le Gallo dans le projet turinois et de l’espoir que le club plaçait en lui. Le transfert n’a finalement jamais eu lieu. Belotti est resté, a porté le brassard de capitaine et a continué à faire vibrer le Stadio Olimpico Grande Torino. Il a terminé son aventure piémontaise avec 113 buts en 232 rencontres toutes compétitions confondues. Il a aussi connu la consécration internationale en remportant l’Euro 2020 avec l’Italie, disputé à l’été 2021. À cet instant, le Gallo avait déjà vécu ce dont beaucoup de joueurs rêvent toute une carrière. Il était un capitaine respecté, un buteur reconnu et un champion d’Europe. La suite devait lui offrir d’autres sommets, mais lui a finalement réservé des années de doutes, des changements de maillot et des blessures qui ont progressivement éloigné le joueur du souvenir flamboyant laissé à Turin.

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Une renaissance très tardive après l’enfer

Le départ du Torino, à l’été 2022, a marqué un premier tournant. Après sept années de fidélité, Belotti a choisi de tenter une nouvelle aventure à l’AS Roma. Le contexte semblait favorable puisque José Mourinho venait de remporter la Ligue Europa Conférence et le club romain cherchait à renforcer son attaque avec un joueur expérimenté, capable d’apporter du caractère et de la profondeur à son effectif. Mais le Gallo n’a jamais retrouvé la place qu’il occupait dans le Piémont. La concurrence, les choix tactiques et les pépins physiques ont compliqué son adaptation. Il a bien connu quelques éclaircies, dont un doublé en Ligue Europa, mais il n’a pas réussi à s’installer durablement comme un titulaire indiscutable. Son prêt à la Fiorentina, lors de la deuxième partie de la saison 2023-2024, n’a pas davantage relancé la machine. Le club toscan espérait profiter de son expérience pour donner davantage de poids à son secteur offensif, mais les buts n’ont pas suivi au rythme attendu. En février 2024, il a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs contre Frosinone, sans parvenir à transformer cette arrivée en véritable renaissance. Son passage à Côme, au début de la saison suivante, a été tout aussi frustrant. Recruté pour apporter son expérience à une équipe ambitieuse qui retrouvait l’élite, Belotti a marqué dès la première journée contre la Juventus, un but qui laissait entrevoir une nouvelle chance de repartir de l’avant. Mais ce signal positif n’a pas été suivi d’une longue série. Son rôle est resté limité et un prêt à Benfica, en janvier 2025, lui a offert une nouvelle occasion de se relancer. Au Portugal, il a découvert la Ligue des Champions et un environnement différent, sans pour autant redevenir l’avant-centre incontournable de ses meilleures années. Les saisons défilaient, les clubs changeaient et le souvenir du buteur à 26 réalisations s’éloignait. Le talent n’avait pas totalement disparu, mais la continuité lui échappait. À force de chercher un nouveau départ, Belotti semblait avoir perdu ce qui faisait autrefois sa force, cette confiance instinctive du buteur qui n’a besoin que d’un ballon pour faire basculer une rencontre.

🇮🇹✨ Andrea Belotti (32) is currently playing in the second division of Italian football for Modena! He scored two goals in the derby match vs Cesena. pic.twitter.com/2rlilBfYwG EuroFoot (@eurofootcom) October 26, 2026

Son retour en Italie, à Cagliari, devait pourtant lui permettre de retrouver un peu de stabilité. En Sardaigne, Belotti a marqué lors de ses débuts, laissant espérer qu’il pourrait enfin retrouver un rôle à la hauteur de son expérience. Mais le football lui a brutalement rappelé combien une carrière pouvait basculer en une fraction de seconde. Le 27 septembre 2025, lors d’une rencontre contre l’Inter, son genou gauche a cédé. Le diagnostic est terrible, avec une rupture du ligament croisé antérieur qui l’a contraint à une longue période de rééducation. Pour un attaquant dont le jeu repose largement sur les appels, les changements d’appui, les duels et les courses répétées, ce type de blessure représente une épreuve considérable. Il ne s’agit plus simplement de retrouver son niveau, mais de réapprendre à faire confiance à son propre corps. Les mois passent, le terrain reste à distance et le Gallo doit se battre dans l’ombre, loin des projecteurs qui avaient accompagné son ascension. Le natif de Calcinate ne retrouve la compétition que le 4 avril 2026 avec quelques minutes disputées sous le maillot sarde. Puis arrive l’été et un nouvel épisode douloureux. Alors que le Cagliari envisageait initialement de poursuivre avec lui, des examens médicaux approfondis conduisent le club à renoncer à le conserver. Le 17 juillet, la décision est annoncée publiquement. Le directeur sportif Pietro Accardi explique que le club aurait aimé repartir avec l’attaquant, mais que les délais de récupération et l’état de son genou ne permettaient pas d’aller plus loin. Belotti se retrouve donc sans contrat, à 32 ans, après avoir manqué une grande partie de sa dernière saison. Pour celui qui avait autrefois suscité des offres de plusieurs dizaines de millions d’euros et dont le Torino avait protégé le contrat avec une clause de 100 millions, la chute est vertigineuse. L’été 2026 aurait pu marquer le début d’une retraite sportive anticipée, ou du moins la fin de ses ambitions dans le football de haut niveau. Il n’avait pourtant pas dit son dernier mot.

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C’est finalement à Modène, en Serie B, que Belotti a trouvé la porte qu’il cherchait depuis si longtemps. L’arrivée a été discrète, presque à l’opposé de ses grandes heures du mercato. Pas de transfert retentissant, pas de présentation digne d’une star, pas de longues négociations autour d’une indemnité spectaculaire. Le club émilien lui a proposé un contrat d’un an et le numéro 11, avec la possibilité de retrouver progressivement le rythme de la compétition. L’ancien comparse de Immobile à Turin a fait ses débuts le 12 septembre contre Südtirol, avec 22 minutes disputées en sortie de banc. Cette première apparition n’a pas débouché sur un but, mais elle a marqué le début d’une nouvelle étape. Puis le Gallo a retrouvé ses réflexes. Il a ouvert son compteur contre Empoli, a récidivé face à l’Hellas Vérone et a poursuivi sur sa lancée contre Carrarese. Le 24 octobre, il a signé une magnifique réponse à tous ceux qui doutaient encore de sa capacité à redevenir décisif. Titulaire pour la première fois, il a inscrit un doublé lors de la victoire (3-0) contre Cesena, dans un derby où son expérience et son sens du placement ont fait la différence. Il a ensuite marqué sur la pelouse de Vicenza, portant son bilan à six buts en six apparitions en championnat. La statistique est d’autant plus impressionnante que son temps de jeu reste limité avec une réalisation toutes les 46 minutes environ : Belotti affiche un rendement digne des meilleurs finisseurs du pays. Il se retrouve à une longueur des leaders du classement des buteurs de Serie B, alors que Modène nourrit de réelles ambitions dans la course à la montée. Ce n’est plus seulement une bonne surprise. C’est un retour en force qui interroge, tant il rappelle le joueur que l’on avait admiré quelques années plus tôt. Le Gallo n’a pas retrouvé les millions qui accompagnaient autrefois son nom, mais il a retrouvé quelque chose de plus précieux encore, la sensation d’être de nouveau utile et de pouvoir faire gagner son équipe. À Modène, Andrea Belotti recommence à chanter. Et pour tous ceux qui avaient gardé en mémoire le buteur flamboyant du Torino, entendre à nouveau sa voix a quelque chose de profondément nostalgique.