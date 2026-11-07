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Sir Alex Ferguson raconte son hémorragie cérébrale en 2018 : « ma femme m’a sauvé la vie »

Par Allan Brevi
1 min.
@Maxppp

Dans son nouveau livre « Games of my life », Sir Alex Ferguson revient sur l’un des épisodes les plus marquants de sa vie : son hémorragie cérébrale survenue le 5 mai 2018, à son domicile. Dans des extraits relayés par The Times, l’ancien entraîneur de Manchester United raconte avoir été victime d’un violent mal de tête avant de s’effondrer. Il doit notamment son salut à sa femme Cathy, qui a rapidement entendu sa chute et lui a porté secours. « Si ma femme n’avait pas été là, l’Arbitre du Ciel aurait peut-être sifflé la fin du match pour moi », confie l’Écossais, conscient de la gravité de cet accident.

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🔺 EXCLUSIVE BOOK EXTRACT: In his new book, Games of My Life, Sir Alex Ferguson recalls some of the key matches that have shaped his life and career from games as a schoolboy right up to the present day
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Après une longue convalescence, Ferguson avait retrouvé Old Trafford le 22 septembre 2018, quatre mois après son hospitalisation. Un retour chargé d’émotion, dont il garde un souvenir immense. L’ancien technicien décrit un accueil du public qui l’a profondément marqué, allant jusqu’à le comparer à un retour « d’entre les morts ». Un moment qu’il considère comme l’un des plus forts de toute sa carrière, au-delà même de ses plus grands succès sur les bancs d’Aberdeen et de Manchester United.

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