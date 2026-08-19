Real Madrid : la déclaration choc de José Mourinho sur le Barça
De retour au Real Madrid treize ans après son départ de la Casa Blanca, José Mourinho a de nouveau prouvé qu’il sait envoyer des piques au FC Barcelone. Interrogé sur la fameuse affaire Negreira (le Barça est accusé d’avoir payé le patron des arbitres), le Special One a fait une déclaration qui ne passera pas inaperçue.
🔥 MOURINHO HABLA DE NEGREIRA 🔥— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 19, 2026
💣 "Cuando estaba aquí… YA OLÍA ALGO".
¡Sus palabras con @jpedrerol, este miércoles a las 12 en ENERGY! pic.twitter.com/eYhE6FVfxG
« Quand j’étais ici (entre 2010 et 2013, ndlr), je sentais quelque chose », a-t-il déclaré lors d’un entretien accordé à la célèbre émission espagnole El Chiringuito. De quoi remettre un peu d’huile sur le feu entre les deux géants de Liga.
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