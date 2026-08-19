Menu Rechercher
Commenter 35
Liga

Real Madrid : la déclaration choc de José Mourinho sur le Barça

Par Matthieu Margueritte
1 min.
José Mourinho @Maxppp

De retour au Real Madrid treize ans après son départ de la Casa Blanca, José Mourinho a de nouveau prouvé qu’il sait envoyer des piques au FC Barcelone. Interrogé sur la fameuse affaire Negreira (le Barça est accusé d’avoir payé le patron des arbitres), le Special One a fait une déclaration qui ne passera pas inaperçue.

La suite après cette publicité

« Quand j’étais ici (entre 2010 et 2013, ndlr), je sentais quelque chose », a-t-il déclaré lors d’un entretien accordé à la célèbre émission espagnole El Chiringuito. De quoi remettre un peu d’huile sur le feu entre les deux géants de Liga.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (35)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Barcelone
José Mourinho

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Barcelone Logo Barcelone
José Mourinho José Mourinho
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier