Liga : Ronaldo très en colère après le but annulé du Real Valladolid

Le Real Valladolid a vécu une situation très rare ce dimanche lors de la réception du Séville FC. Alors que l’arbitre allait siffler la mi-temps, Sergio Escudero ouvrait le score d’un tir lointain. Une joie de courte durée puisque l’homme en noir avait sifflé la pause au moment de la frappe du défenseur espagnol. Ortiz Arias a donc décidé d’annuler le but. Fous de rage, les joueurs et le staff des Blanquivioletas ont voulu convaincre l’arbitre, mais rien à faire, la décision était prise. Valladolid perdra finalement la rencontre en seconde mi-temps (0-3). Le prestigieux président du club Pucela, Ronaldo, a pris la parole sur les réseaux sociaux après cette décision arbitrale.

« Incroyable ce qui s’est passé aujourd’hui à Zorrilla ! Jusqu’à présent, nous étions restés discrets, essayant d’exprimer notre mécontentement par des moyens officiels, des réunions et des pétitions, en évitant de nous exposer publiquement. Mais trop c’est trop ! Il s’agit de football professionnel et nous exigeons des explications. Des erreurs de cette ampleur peuvent changer toute une saison. Mais qu’une chose soit claire : nous nous battrons contre tout et tout le monde parce que nous sommes le Real Valladolid. Notre équipe, nos supporters et notre ville ont tout donné et personne ne nous enlèvera cela. »

