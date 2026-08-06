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Coupe du Monde

FIFA : Gianni Infantino présente ses excuses

Par Sasha Nahon
1 min.
Gianni Infantino, le président de la FIFA @Maxppp

Gianni Infantino a présenté ses excuses après la vive polémique provoquée par son projet d’ouvrir le capital de l’entité organisatrice de la Coupe du Monde à des investisseurs privés. Dans une lettre cosignée avec le secrétaire général de la FIFA, Mattias Grafström, le président de l’instance reconnaît que « des erreurs ont été commises » dans la gestion du dossier et admet que les fédérations membres n’auraient pas dû se sentir écartées du processus.

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Malgré ces excuses, le dirigeant italo-suisse restera en poste rapporte The Sun. La FIFA a confirmé l’abandon du projet controversé et annoncé l’ouverture d’une enquête interne, dont les conclusions seront présentées au Conseil de la FIFA. Tout en reconnaissant des erreurs de communication, l’instance assure toutefois que l’ensemble de la procédure s’est déroulé « en parfaite conformité avec le cadre réglementaire de la FIFA ».

Pub. le - MAJ le
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