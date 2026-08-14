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Premier League

Arsenal : la sortie de Mikel Arteta sur l’avenir d’Ethan Nwaneri

Par Josué Cassé
1 min.
Nwaneri et Odegaard @Maxppp

Présent en conférence de presse, ce vendredi, avant le choc entre Arsenal et Manchester City dans le cadre du Community Shield, Mikel Arteta est revenu sur le cas Ethan Nwaneri, de retour d’un prêt à l’Olympique de Marseille.

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«Je veux qu’il reste au club. Mais nous devons penser au moyen et au long terme. Ce qui est le mieux pour le joueur ? Ethan a besoin de jouer au football. S’il reste ici, nous devons pouvoir lui garantir ces minutes de jeu, sinon cela ne sera bénéfique ni pour l’un ni pour l’autre».

Pub. le - MAJ le
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