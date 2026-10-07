RC Lens : Andrija Bulatovic dans le viseur du Borussia Dortmund et du RB Leipzig

Déjà intéressant la saison dernière, Andrija Bulatović (19 ans) prend de l’épaisseur cette saison. Le natif de Kolašin compte sept apparitions alternant titularisations et entrées en jeu. Le milieu de terrain monténégrin a su montrer ses qualités et cela se ressent. Son impact grandissant suscite déjà l’intérêt de plusieurs clubs.

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Sous contrat jusqu’en juin 2030 suite à sa prolongation en février dernier, Andrija Bulatović a la cote. Selon Sky Sports Germany, deux clubs allemands se sont positionnés, il s’agit du Borussia Dortmund et du RB Leipzig. Lens attendrait au moins 25 millions d’euros hors bonus pour son prometteur milieu de terrain.