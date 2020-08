Juventus : Leandro Paredes cible n° 1 d'Andrea Pirlo pour l'entrejeu

L'heure est au changement à Turin. Pour sa première conférence de presse, Andrea Pirlo, intronisé entraîneur en lieu et place de Maurizio Sarri, a développé ses principes de jeu et annoncé la couleur concernant certains dossiers chauds de ce mercato. Et, à en croire la presse transalpine, l'entrejeu est l'un des chantiers prioritaires du nouveau technicien bianconero.

Ce secteur, jugé défaillant cette saison, a vu partir Miralem Pjanic et Blaise Matuidi et arriver Arthur. Un élément sur lequel Pirlo compte énormément. Mais ce ne seront sans doute pas les seuls mouvements dans cette zone du terrain. Sami Khedira, au lourd salaire (6 M€ par an), est poussé vers la sortie. Le Corriere dello Sport dévoile que l'international allemand de 33 ans a même été proposé à l'AS Roma, qui réfléchit toujours ! L'avenir d'Aaron Ramsey, loin de son meilleur niveau pour sa première saison turinoise, est également au cœur des débats, au regard de ses émoluments (7 M€ par an).

Paredes cible n° 1

Avec ces possibles départs, la Juve a forcément des cibles en tête. Et le Corriere dello Sport révèle une partie de la liste des Piémontais pour ces postes. Et on y trouve en très bonne place un certain Leandro Paredes. Ce n'est pas la première fois que l'Argentin est associé à la Vieille Dame. Cette fois, le milieu du Paris SG, grand ami de Paulo Dybala, semble parfaitement coller au profil recherché. Il faudra toutefois voir ce qu'entend faire le club de la capitale avec l'international albiceleste, sous contrat jusqu'en juin 2023.

En cas d'échec, les champions d'Italie ont d'autres noms en réserve : l'international albiceleste de l'Udinese Rodrigo De Paul, l'international ghanéen de l'Atlético de Madrid Thomas Partey, l'international Espoirs tricolore de l'Olympique Lyonnais Houssem Aouar et l'international Espoirs italien de Sassuolo Manuel Locatelli. Du beau monde et du beau jeu en perspective. Signé Pirlo.