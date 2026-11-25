L’été dernier, Pierre-Emile Højbjerg (31 ans) a vécu un moment délicat. À l’heure où l’Olympique de Marseille cherchait à renflouer ses caisses à tout prix, le milieu de terrain danois a refusé de plier bagage, et ce, malgré une offre juteuse venue de Newcastle qui aurait permis à l’OM d’encaisser un beau chèque à deux ans de la fin du contrat du joueur. Face à cette décision, la direction marseillaise a décidé de sévir en retirant le brassard de capitaine au Scandinave. Redevenu membre essentiel du onze de départ de Bruno Genesio, Højbjerg a profité de l’une de ses rares apparitions face à la presse, à la veille du match de Ligue Europa face au Levski Sofia, pour rétablir ses vérités.

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« Je suis content que vous parliez des supporters. Parfois, il y a des choses qui se disent dans la presse et qui viennent de l’intérieur. Je ne peux pas tous les jours aller devant la presse et donner des interviews. Je me concentre sur ce que le coach me demande, mais j’ai dit au coach que j’adore jouer pour l’OM. Entendre beaucoup de fois que je suis en train de partir, il faut vivre avec, je comprends. Mais c’est important de préciser que toutes les choses qui sont dites, ne représentent pas toujours le vrai visage de la situation. Je me vois à l’OM jusqu’à mon départ, mais ce n’est pas moi qui décide », a-t-il confié, avant de poursuivre.

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Højbjerg ne veut pas lâcher l’OM

« Cet été, j’ai senti que quelqu’un voulait peut-être que je parte, mais j’ai senti que le coach me voulait, et j’ai fait des efforts pour rester. C’est important que je dise là que je suis très fier de jouer pour l’OM. S’il y a une chose que je partage avec les supporters de l’OM, c’est la passion. C’est ça qui est important, le reste, je ne peux pas contrôler. Jouer à l’OM jusqu’à quand ? Je ne peux pas vous le dire, mais je me donnerai à fond jusqu’à la fin. Le capitanat ? C’est oublié. J’ai toujours senti le respect du coach. Si le propriétaire a des idées, c’est son club, c’est à lui de décider. »

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Une réponse qui n’a pas manqué de titiller les journalistes présents sur place. En déclarant avoir fait des efforts pour rester sur la Canebière, PEH confirmait-il avoir réalisé des efforts financiers (il touche 500 000 € par mois) ? « Je suis prêt à aider le club, ce n’est pas moi qui discute de ces choses. Je ne trouverai pas juste de discuter de ces choses dans les médias. Ça doit se faire à l’intérieur. On a tous des cas différents. Ce qui est important, c’est de représenter l’OM du mieux possible et d’aller chercher quelque chose d’important ici. Je sais que je ne réponds pas très bien à la question, mais je ne peux pas discuter de ces choses à l’extérieur (du club). » Le message est passé !