LdC : Christophe Dugarry massacre Arsenal

Arsenal est passé tout près de l’exploit en finale de la Ligue des Champions. Après avoir ouvert le score dès la 6e minute, les Gunners ont bien failli piéger les joueurs du Paris Saint-Germain avec un plan de jeu minimaliste basé uniquement sur la défense et le gain de temps. Une tactique qui n’a pas plu à grand-monde, dont Christophe Dugarry.

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💥 Le coup de gueule de Duga contre les Gunners : "Arsenal est et restera le plus grand club à n'avoir jamais remporté la Ligue des champions. Bravo, quelle fierté ! Ils n'ont rien fait, ils ont cherché à gagner du temps, c'était imbuvable ! Ils sont bidons ! Je suis tellement… pic.twitter.com/0nsZKdCgyi — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) June 1, 2026

«Je suis ravi. Arsenal est et restera le plus grand club à n’avoir jamais remporté la Ligue des Champions. Bravo, quelle fierté ! (…) Les intentions d’Arsenal étaient claires dès le début du match. Ils ont fait que dalle. À aucun moment ils sont venus sur le terrain pour créer quoi que ce soit. On a vu des dégagements en chandelle. On a vu une équipe qui a cherché à gagner du temps de manière systématique. C’était imbuvable, insupportable ! Ce qui a failli être terrible pour le football, c’est qu’il ont failli donner l’illusion qu’en faisant aussi peu, qu’on puisse gagner la Ligue des Champions. (…) C’est des bidons ! (…) Je suis tellement content qu’ils l’aient dans le baba. S’ils veulent la gagner un jour, qu’ils se mettent à jouer au football ! Ça, ce n’est pas Arsenal, il y a une histoire dans ce club. Ils ne peuvent pas jouer comme ça, ce n’est pas possible. S’ils l’avaient gagné, ça aurait été un scandale», a-t-il confié au micro de RMC Sport.