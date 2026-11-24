Sadio Mané a réagi avec beaucoup d’émotion à la décision du Tribunal arbitral du sport qui rétablit le Sénégal dans son titre de champion d’Afrique. L’attaquant des Lions a tenu à remercier tout le peuple sénégalais, au pays comme dans la diaspora, pour son soutien durant cette longue bataille. « La décision du Tribunal arbitral du sport qui rétablit le Sénégal dans son titre de champion d’Afrique nous remplit de joie. Je veux d’abord dire merci à tout le peuple sénégalais, au pays comme dans la diaspora. Vous nous avez soutenus du premier match jusqu’à cette décision. Votre confiance nous a donné de la force dans les moments les plus difficiles », a-t-il déclaré. Il a ensuite rendu hommage à ses coéquipiers, au staff et à toutes les personnes qui ont accompagné la sélection dans cette aventure. « Merci à mes coéquipiers. Je sais les efforts et les sacrifices que chacun a consentis pour cette deuxième étoile. Je suis fier d’avoir vécu cette aventure à vos côtés. Merci aussi à tout le staff et à ceux qui ont accompagné les Lions », a-t-il ajouté.

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Le Sénégalais a aussi profité de cette prise de parole pour adresser un message de respect au Maroc, malgré le dénouement favorable à son pays. Une sortie élégante, loin de toute volonté de raviver les tensions entre les deux sélections. « J’adresse un message de respect et d’encouragement au peuple marocain et aux joueurs du Maroc. Ils ont réalisé un beau parcours et peuvent en être fiers. Je leur souhaite le meilleur pour la suite. Le Sénégal et le Maroc sont deux peuples frères. Que la passion du football continue de nous rapprocher », a poursuivi Sadio Mané, avant de conclure en associant l’ensemble de ses compatriotes à ce sacre. « Félicitations à tous les Sénégalais. Cette victoire est aussi la vôtre. »