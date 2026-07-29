Liverpool dévoile son nouveau maillot extérieur

Liverpool et adidas ont présenté le nouveau maillot extérieur des Reds pour la saison 2026/27. Cette tunique rend hommage aux modèles portés entre 1985 et 1988, une période marquante de l’histoire du club. Dominé par une base blanche, le maillot est rehaussé de détails rouge fraise et gris, avec le retour du logo Trefoil d’adidas et du blason historique Liver Bird, symboles emblématiques de cette époque dorée.

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Au-delà de son design rétro, ce nouveau maillot intègre également des technologies modernes. Équipé de la technologie CLIMACOOL+, il est conçu pour optimiser la respirabilité et la gestion de l’humidité. Des motifs inspirés des anciens billets de match et cartes d’abonnement d’Anfield sont subtilement intégrés au tissu, tandis que la tenue est complétée par un short rouge fraise et des chaussettes blanches assorties.

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