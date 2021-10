Serie A : Venise frustre Cagliari dans les derniers instants

Désillusion pour Cagliari. Après sept journées de Serie A disputées et deux défaites consécutives, le club de Sardaigne s'est enfin imposé ce vendredi soir, contre le promu Venise. Pourtant dominés en terme de possession durant toute la rencontre, l'ex-Monégasque Keita Baldé a rapidement ouvert le score pour les Rossoblù (1-0, 19e). Et après un match avec peu d'action et d'intensité (4 tirs en 90 minutes pour Venise), les Arancioneroverdi sont parvenus à arracher l'égalisation dans les derniers instants grâce à Gianluca Busio (1-1, 90e+4).

La suite après cette publicité

Au bout du suspens, l'ancien milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, Kevin Strootman, et ses coéquipiers ratent l'occasion de s'offrir leur première victoire de la saison et restent dans la zone rouge avant la réception de la Sampdoria Gênes lors de la prochaine journée. De son côté, Venise concède un troisième match sans gagner, mais s'offre un point important qui lui permet de rester au-dessus des places de relégation.

Le classement de la Serie A