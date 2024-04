PSG - OL : les compositions probables

Sacré choc pour conclure cette 30e journée de championnat. Un avant-goût de la finale de Coupe de France qui se disputera en mai prochain d’ailleurs. Suite à sa belle semaine européenne, le Paris Saint-Germain accueille l’Olympique Lyonnais, pour ce duel entre deux équipes particulièrement en forme. Même s’il faut signaler qu’à la maison, le PSG a obtenu des résultats assez moyens dernièrement, avec 3 nuls lors des 3 derniers matchs de Ligue 1 joués au Parc des Princes, et la défaite à l’aller contre le FC Barcelone. En cas de victoire, l’équipe de Luis Enrique pourrait définitivement distancer Brest et prendre 13 points d’avance sur les Bretons.

Les Rhodaniens, eux, sont sur une dynamique spectaculaire : 11 victoires, 1 nul et 1 petite défaite sur les 13 derniers matchs disputés, et une animation offensive qui carbure, menée par un Alexandre Lacazette en feu. C’est donc un Olympique Lyonnais bien différent de celui qu’ils avaient battu 4-1 en septembre qu’auront les hommes de Luis Enrique en face ce soir.

Du beau monde sur la pelouse

Le coach espagnol ne devrait d’ailleurs pas faire tourner, même s’il devra se passer de Lucas Hernandez et Ugarte, tous deux suspendus. Donnaruma sera dans les cages, protégé par Danilo et Marquinhos. Nuno Mendes et Achraf Hakimi occuperont les flancs de la défense. Dans l’entrejeu, place à Vitinha, Warren Zaïre-Emery et Kang-In Lee, alors que le trio offensif parisien sera composé de Bradley Barcola, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.

De son côté, Pierre Sage sera privé de Tagliafico. On retrouvera donc un quatuor défensif composé d’Henrique, Duje Caleta-Car, Jake O’Brien et Ainsley Maitland-Niles devant Anthony Lopes. Nemanja Matic sera positionné en sentinelle devant tout ce monde, avec Corentin Tolisso et Maxence Caqueret devant lui. Benrahma et Ernest Nuamah occuperont les ailes, avec Alexandre Lacazette en référence offensive.

