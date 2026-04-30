Ligue des Champions : l’équipe type des demi-finales aller

Les prévisions étaient bonnes. On attendait une tempête de football à Paris et un calme plat à Madrid, et cela a bien eu lieu. Le 5-4 entre le PSG et le Bayern est d’ores et déjà entré dans les annales de la Ligue des Champions, et il faudrait une équipe à 6 attaquants pour placer les joueurs qui nous ont tant enthousiasmé mardi soir. Par contre, on a vu des défenses dominantes et des blocs équipe compacts dans l’autre demi-finale entre l’Atlético de Madrid et Arsenal, ce qui nous permet de trouver les défenseurs de cette équipe type.

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Commençons par le gardien de but, qui sera David Raya. C’est lui qui a maintenu Arsenal à flot, avec des interventions décisives devant Julian Alvarez notamment, en première comme en deuxième période. Hormis Marcos Llorente, très bon avec l’Atlético mercredi soir, aucun latéral n’a accompli un match plein défensivement et offensivement, alors, rendons hommage au PSG-Bayern en construisant un onze résolument offensif. Dès, lors, place à une défense à trois, avec Gabriel en axial gauche, le rugueux Pubill au centre et Marcos Llorente en axial droit, qui n’est pas son véritable poste il est vrai.

Abondance d’attaquants

Mais cela nous permet d’installer les étoiles offensives, comme vous le verrez. Au milieu, un duo de petits par la taille, grands par le talent, avec Joshua Kimmich et João Neves, les piles électriques des milieux du Bayern et du PSG. Et désormais, place à la symphonie offensive. Avec en guise de pistons extrêmement offensifs Luis Diaz à gauche et Michael Olise à droite, pour venir aider le trio offensif suivant.

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Sans surprise, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé intègrent ce onze type, après leurs doublés respectifs. Et on y ajoute Harry Kane, lui aussi buteur, mais surtout tellement précieux dans les relances et les orientations. Une équipe résolument offensive, un bel hommage à ce que nous ont proposé les deux entraîneurs Luis Enrique et Vincent Kompany. Et on a hâte de voir la suite.