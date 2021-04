Les exigences de Cristiano Ronaldo pour rester à la Juventus, le FC Barcelone veut frapper fort pour son attaque

La suite après cette publicité

CR7 veut des garanties à la Juve

En Italie, la suite du coup de sang de Cristiano Ronaldo fait encore les gros titres. Selon le Corriere dello Sport, le Portugais essuie une vague de critiques sans précédent sur les réseaux sociaux, car les fans de la Juve n'ont que très peu gouté à son geste… C'est une véritable «tempête» qui s'abat sur le multiple Ballon d'Or, juge le média. D'ailleurs, La Gazzetta dello Sport donne des indices sur l'avenir de la star dans son édition du jour. CR7 a des «tourments» et il veut des garanties pour rester une saison de plus chez la Vieille Dame. «Il veut une place dans le top 4 et une Juve plus forte», sinon il pourrait se laisser tenter par un nouveau défi. C'est tout Turin qui retient son souffle. D'ailleurs, le Portugais n'est pas le seul à créer la polémique. Comme le rapporte également le Corriere, Zlatan Ibrahimovic a été aperçu dans un restaurant de Milan alors que la pandémie de Covid fait rage. Le quotidien italien parle de «la tempête du COVID», qui pourrait s'abattre sur Ibra…

Le Barça entre dans la danse pour Agüero

Alors que Manchester City a annoncé il y a quelques semaines le départ de Sergio Agüero en fin de saison, le FC Barcelone entre dans la danse pour signer l'Argentin annonce Sport. «Le Barça entre enfin dans l'appel d'offres. Le club catalan s'intéresse à l'attaquant et va tenter de le convaincre d'accepter une offre raisonnable financièrement pour venir au Camp Nou.» Comme souvent, l'avenir de Neymar revient et selon le journal catalan : «Neymar fait pression» pour revenir au Barça. C'est d'ailleurs la couverture de Mundo Deportivo qui évoque de son côté un «puzzle Neymar». Selon le quotidien, plusieurs options s'offrent au Barça pour le faire revenir : «une arrivée libre en 2022 à la fin de son contrat avec le PSG ou alors par un échange cet été.» Et pour convaincre le club parisien, Ousmane Dembélé pourrait être proposé en «monnaie d'échange.» Le canard pro-Barça indique également que le Brésilien «lie son avenir à celui de Lionel Messi», qui lui est annoncé avec insistance au Paris Saint-Germain. Le poker menteur du mercato a déjà commencé !

La France s'enflamme pour le choc PSG-Bayern

On termine ce tour de la presse en France par la grosse actualité du jour ! Ce soir, le Paris Saint-Germain affronte le Bayern Munich en quarts de finale retour de la Ligue des Champions (21h, à suivre en direct sur notre site). Après leur victoire (3-2) au match aller, les Parisiens sont en ballottage favorable. Mais comme l'annonce L'Équipe sur sa Une, il faudra trouver une certaine solidité à domicile. «Un jardin à réenchanter, le PSG s'attend à un nouveau duel acharné face au Bayern. Trop souvent en difficulté au Parc des Princes cette saison, il devra livrer une partie remarquable pour accéder aux demi-finales.» Pour Le Parisien, c'est une rencontre «pour devenir grand.» Éliminer le Bayern à ce stade de la compétition enverrait un sacré message à l'Europe du football estime le quotidien francilien. En Allemagne, Bild espère une lueur d'espoir avec tous les absents qui touchent les Bavarois ! En effet, Robert Lewandowski a fait son retour à l'entraînement hier. Pas sûr pour autant qu'il puisse tenir sa place au Parc des Princes…