Leandro Paredes fait des siennes en Argentine

Boca Juniors s’est incliné sur la pelouse de Cruzeiro au Mineirão en Copa Libertadores dans la nuit de mardi à mercredi (1-0). Une rencontre qui n’a donc pas été riche en buts, mais celle-ci a déchainé les esprits. Leandro Paredes, capitaine de Boca, a d’ailleurs été averti dès la 6ᵉ minute après un incident dans sa surface de réparation. Sur une action arrêtée l’ancien milieu du PSG a conservé le ballon avant de se défier avec Matheus Pereira, qu’il a fini par pousser de manière excessive, synonyme de carton jaune.

La suite après cette publicité

Après la rencontre, Paredes, qui aurait pu recevoir un deuxième avertissement durant le second acte, n’a pas mâché ses mots pour expliquer les mauvaises décisions arbitraires. « Dès la première minute, l’arbitre a eu la même attitude. Je viens de revoir les deux actions de Bareiro (exclu à la 45e+1) et pour moi, aucune ne méritait un carton jaune. Ça s’est compliqué pour nous après le carton rouge. On était bien dans le match et puis le rouge est arrivé » a-t-il insisté au micro d’Olé. « Malgré tout, on n’a pas trop souffert. Il faut maintenant penser à la suite », a poursuivi l’Argentin de 31 ans.