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Ligue 1

« Même la LFP veut nous punir » : le tacle des supporters du Havre

Par Kevin Massampu
1 min.
supporters Le HAvre @Maxppp
Le Havre 1-2 PSG
winamax
1 24.0 N 6.75 2 1.07 1er pari remboursé

Le 9e chapitre de cette saison de Ligue 1 s’ouvre ce vendredi soir avec Le Havre-PSG. Une affiche des extrêmes, puisque le club normand occupe la dernière place du championnat, tandis que la formation parisienne trône en tête du classement. Avant la rencontre, les supporters havrais ont tenu à faire passer un message à la Ligue, face à la programmation de la rencontre.

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« Vendredi 19h, 2 points en 8 match. Même la LFP veut nous punir !! », est inscrit sur les différentes banderoles déployées par les supporters du HAC. Derniers, les hommes de Didier Digard sont toujours en quête de leur première victoire de la saison. La tâche s’annonce néanmoins compliquée face aux champions de France en titre…

Pub. le - MAJ le
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