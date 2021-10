OM : Luan Peres juge son adaptation

Recruté cet été en provenance de Santos, Luan Peres n’a pas eu le temps de souffler. À peine arrivé, Jorge Sampaoli l’a tout de suite intégré dans sa défense à trois. Le Brésilien réalise un bon début de saison sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, il est d’ailleurs le joueur le plus utilisé par l’entraîneur argentin. S’il s’est directement adapté à son nouvel environnement, il a tout de même eu des passages compliqués à gérer ces dernières semaines, notamment les incidents face à Nice et le cambriolage de sa maison.

« Mon adaptation a été très bonne et très rapide. Même si les débuts ont été difficiles, avec deux épisodes compliqués à vivre : Nice-OM et le cambriolage de ma maison », a-t-il confié à La Provence. « Le premier concerne le terrain, ce sont des choses qui "arrivent", en revanche, le cambriolage a été plus difficile. On est toujours préoccupé, on se demande ce qui va se passer, si ça va se reproduire. C’est difficile à vivre. On a désormais renforcé le système d’alarme et la sécurité de la maison, on est plus à l’aise. J’ai la chance d’avoir mon épouse à mes côtés, ce qui est très positif pour mon moral. »

