Équipe de France : anciens joueurs et membres du staff sous le choc après les révélations sur Sanhadji

Les révélations autour de Mohamed Sanhadji ont provoqué une véritable onde de choc dans l’entourage de l’équipe de France. Selon L’Équipe, l’enquête consacrée à l’ancien officier de sécurité des Bleus, mis en examen le 16 septembre notamment pour corruption, trafic d’influence et escroquerie, a énormément circulé entre anciens joueurs et membres du staff de Didier Deschamps. Certains pensaient jusque-là que ses problèmes concernaient essentiellement sa relation avec Kylian Mbappé. « On est tombés de l’armoire », confie un membre de l’ancien encadrement, tandis que plusieurs se disent « choqués » et même « trahis » par des faits qui ne correspondraient pas à la version que leur avait donnée celui qu’ils surnommaient « Momo ». Zinédine Zidane, interrogé publiquement, a préféré rester prudent : « Il a fait de belles choses avec l’équipe de France et je retiens le positif. »

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Sanhadji, désormais interdit de contacts avec le milieu du football, aurait notamment bénéficié de 215 000 euros de prêts, dont 120 000 euros de Kylian Mbappé via sa mère Fayza Lamari, en plus des 60 300 euros reçus du joueur et non déclarés au fisc. Des vacances et des soins dentaires lui auraient également été offerts. Certains proches des Bleus affirment toutefois avoir identifié son comportement depuis longtemps. « On l’avait vu arriver avec son cinéma et on lui avait mis un stop direct quand il nous avait dit qu’il lui manquait de l’argent pour acheter sa maison », raconte à L’Équipe l’agent d’un ancien cadre de la sélection. L’entourage de Sanhadji indique de son côté qu’il réservera désormais ses déclarations à la justice.