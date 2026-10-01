Premier League
Lucas Gourna-Douath indemne après un accident de voiture
@Maxppp
Impliqué dans un accident de voiture ce jeudi devant le centre d’entraînement de Hull City, Lucas Gourna-Douath va bien. Le milieu français de 23 ans, arrivé cet été en provenance du Red Bull Salzbourg, s’en est sorti indemne alors qu’il circulait à environ 25 km/h.
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Plus de peur que de mal pour le joueur, qui a pu participer normalement à la séance d’entraînement qui a suivi l’incident. Aucune autre voiture n’a été impliquée dans l’accident, survenu dans une zone où un incident similaire avait déjà touché son coéquipier Sorba Thomas en septembre dernier.
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