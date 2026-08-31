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Ligue 1

PSG : un cadre du recrutement va rejoindre le Paris FC

Par Valentin Feuillette
1 min.
Le Paris FC entame sa deuxième année consécutive en Ligue 1. @Maxppp

Le PSG s’apprête à perdre un nouvel élément de son recrutement au centre de formation. Selon les informations de L’Équipe, Omar Allel, recruteur au club depuis près de dix ans, doit rejoindre prochainement le Paris FC. Il était notamment pressenti pour prendre la succession de Pierre Reynaud à la tête de la cellule de recrutement.

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Ce départ intervient dans un contexte de profond remaniement au sein de la formation parisienne. Après Dominique Flamant, non conservé, et Paulo Gonçalves, en arrêt maladie depuis plusieurs mois, Omar Allel va donc à son tour quitter la cellule. Pour pallier ces départs, le PSG a récemment recruté deux scouts, Sigamary Diarra, passé par Valenciennes, et Thierno Diarra, arrivé d’Amiens.

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