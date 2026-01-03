Nice : Sanson rend déjà hommage à Puel

Morgan Sanson a tenu à faire le point sur les premiers jours sous Claude Puel. L’ancien entraîneur de l’OL est venu remplacer Franck Haise à Nice. Et pour sa grande première sur le banc, il a réussi à empocher un précieux point face à Strasbourg (1-1).

«Il a apporté de la confiance, il nous a beaucoup parlé. Il faut un déclic. Il suffit d’être uni et ensemble. On a fait beaucoup de travail tactique. Ces petites choses là avec pragmatisme», a-t-il déclaré au micro de Ligue 1+. Il n’y a plus qu’à désormais.