William Geubbels va quitter le Paris FC pour l’Italie !

William Geubbels va déjà faire ses valises. Selon nos dernières informations, l’attaquant français va poursuivre sa carrière en Serie A, où il s’apprête à rejoindre Lecce. En effet, le club italien est parvenu à un accord avec le Paris FC pour un transfert sec estimé à environ 5 millions d’euros, auquel pourront s’ajouter des bonus liés aux performances du joueur et de son futur club.

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De son côté, William Geubbels doit, lui, parapher un contrat de cinq saisons, soit jusqu’en juin 2031, preuve de la confiance accordée par Lecce à l’ancien grand espoir du football français. La dernière étape du dossier est désormais imminente. La visite médicale est programmée ce samedi, avant la signature officielle des différents documents.

Visite médicale ce samedi pour Geubbels

William Geubbels découvrira donc prochainement le championnat italien sous les couleurs de Lecce. Formé à l’OL avant de rejoindre l’AS Monaco très jeune, l’attaquant va ainsi relever un nouveau défi dans sa carrière. «L’attaquant Willem Geubbels, propriété du Paris FC, atterrira demain (aujourd’hui) à 15h15 à l’aéroport de Brindisi et se soumettra ensuite aux examens médicaux», a d’ailleurs confirmé, ce jour, Lecce.

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🚨🔵#parisfc



✍🏻William Geubbels va signer à Lecce



💰transfert sec : environ 5M€ +bonus



📝 Contrat prévu jusqu’en 2031



🩺Visite médicale prévue aujourd’hui https://t.co/0bbPAC3Ufb https://t.co/wGuqmMTwxv pic.twitter.com/9AuYVy4HMB — Sébastien Denis (@sebnonda) August 1, 2026

Avec cette arrivée, Lecce s’offre un renfort offensif prometteur, tandis que le Paris FC finalise une opération intéressante sur le plan financier dès ce mercato estival. L’officialisation du transfert n’est désormais plus qu’une question d’heures.