William Geubbels va quitter le Paris FC pour l’Italie !
Sous contrat avec le Paris FC jusqu’en juin 2030, William Geubbels va finalement quitter la capitale française lors de ce mercato estival. Selon nos dernières informations, l’ancien attaquant de l’AS Monaco va poursuivre sa carrière en Italie.
William Geubbels va déjà faire ses valises. Selon nos dernières informations, l’attaquant français va poursuivre sa carrière en Serie A, où il s’apprête à rejoindre Lecce. En effet, le club italien est parvenu à un accord avec le Paris FC pour un transfert sec estimé à environ 5 millions d’euros, auquel pourront s’ajouter des bonus liés aux performances du joueur et de son futur club.
De son côté, William Geubbels doit, lui, parapher un contrat de cinq saisons, soit jusqu’en juin 2031, preuve de la confiance accordée par Lecce à l’ancien grand espoir du football français. La dernière étape du dossier est désormais imminente. La visite médicale est programmée ce samedi, avant la signature officielle des différents documents.
Visite médicale ce samedi pour Geubbels
William Geubbels découvrira donc prochainement le championnat italien sous les couleurs de Lecce. Formé à l’OL avant de rejoindre l’AS Monaco très jeune, l’attaquant va ainsi relever un nouveau défi dans sa carrière. «L’attaquant Willem Geubbels, propriété du Paris FC, atterrira demain (aujourd’hui) à 15h15 à l’aéroport de Brindisi et se soumettra ensuite aux examens médicaux», a d’ailleurs confirmé, ce jour, Lecce.
🚨🔵#parisfc— Sébastien Denis (@sebnonda) August 1, 2026
✍🏻William Geubbels va signer à Lecce
💰transfert sec : environ 5M€ +bonus
📝 Contrat prévu jusqu’en 2031
🩺Visite médicale prévue aujourd’hui https://t.co/0bbPAC3Ufb https://t.co/wGuqmMTwxv pic.twitter.com/9AuYVy4HMB
Avec cette arrivée, Lecce s’offre un renfort offensif prometteur, tandis que le Paris FC finalise une opération intéressante sur le plan financier dès ce mercato estival. L’officialisation du transfert n’est désormais plus qu’une question d’heures.
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