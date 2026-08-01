Menu Rechercher
Commenter 21
Exclu FM Ligue 1

William Geubbels va quitter le Paris FC pour l’Italie !

Sous contrat avec le Paris FC jusqu’en juin 2030, William Geubbels va finalement quitter la capitale française lors de ce mercato estival. Selon nos dernières informations, l’ancien attaquant de l’AS Monaco va poursuivre sa carrière en Italie.

Par Sebastien Denis - Josué Cassé
1 min.
Willem Geubbels @Maxppp

William Geubbels va déjà faire ses valises. Selon nos dernières informations, l’attaquant français va poursuivre sa carrière en Serie A, où il s’apprête à rejoindre Lecce. En effet, le club italien est parvenu à un accord avec le Paris FC pour un transfert sec estimé à environ 5 millions d’euros, auquel pourront s’ajouter des bonus liés aux performances du joueur et de son futur club.

La suite après cette publicité

De son côté, William Geubbels doit, lui, parapher un contrat de cinq saisons, soit jusqu’en juin 2031, preuve de la confiance accordée par Lecce à l’ancien grand espoir du football français. La dernière étape du dossier est désormais imminente. La visite médicale est programmée ce samedi, avant la signature officielle des différents documents.

Visite médicale ce samedi pour Geubbels

William Geubbels découvrira donc prochainement le championnat italien sous les couleurs de Lecce. Formé à l’OL avant de rejoindre l’AS Monaco très jeune, l’attaquant va ainsi relever un nouveau défi dans sa carrière. «L’attaquant Willem Geubbels, propriété du Paris FC, atterrira demain (aujourd’hui) à 15h15 à l’aéroport de Brindisi et se soumettra ensuite aux examens médicaux», a d’ailleurs confirmé, ce jour, Lecce.

La suite après cette publicité

Avec cette arrivée, Lecce s’offre un renfort offensif prometteur, tandis que le Paris FC finalise une opération intéressante sur le plan financier dès ce mercato estival. L’officialisation du transfert n’est désormais plus qu’une question d’heures.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (21)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Serie A
Paris FC
Lecce
Willem Geubbels

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Serie A Serie A
Paris FC Logo Paris FC
Lecce Logo Lecce
Willem Geubbels Willem Geubbels
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier