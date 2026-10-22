Real Madrid : José Mourinho prépare un énorme coup tactique pour le Clásico

Toute l’Espagne attend ce Clásico entre le FC Barcelone et le Real Madrid. La planète football aura les yeux rivés sur le Camp Nou dimanche (21h) pour ce duel qui donnera forcément un indicateur sur la suite de la saison de l’un, comme de l’autre. Leader incontesté de la Liga et auteur d’un brillant 9 sur 9 depuis le coup d’envoi du championnat, le Barça fait figure de grand favori. Seulement, sa première défaite de la saison au Parc des Princes mardi soir (4-2) ajoute un peu de sel à une rencontre qui n’en manque pas. Dans quel état d’esprit seront les Blaugranas après la déception de la Ligue des Champions ?

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Eux qui pensaient être au niveau des meilleures équipes d’Europe, ils sont tombés de haut et mesurent l’écart qui les sépare du double champion d’Europe. La fragilité défensive, mais aussi les absences sur blessure sont un sujet de préoccupation pour Hansi Flick. Il y a quelques jours encore, on ne donnait pas cher du Real Madrid, très en deçà des attentes en ce début de saison et déjà battu deux fois en Liga. Même certaines victoires, comme celle face à l’Inter en C1, n’ont pas laissé une grande impression. Tout de même, depuis le succès sur la pelouse de la Roma, on sent une équipe revigorée.

Valverde de retour à droite de la défense

La sortie de Vinicius à l’heure de jeu au Stadio Olimpico a été un objet de débat central. Il est vrai que le Real s’est transformé suite à son remplacement. On l’a moins remarqué, mais Federico Valverde a alors été repositionné au poste de latéral droit puisqu’au même moment, Dumfries a cédé sa place à Güler. Dans cette position, le capitaine madrilène a gagné en influence et le collectif a trouvé un meilleur équilibre. Menée 3-1, la Casa Blanca a fini par retourner la situation face à la Louve (3-4) et ça a donné des idées à Mourinho. Face à Séville le week-end dernier (4-1) et contre le RB Leipzig mercredi en Ligue des Champions (4-1), l’Uruguayen était l’arrière-droit titulaire.

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« Fede (Valverde) a été solide défensivement. Il s’est aussi très bien projeté vers l’avant. Notre équipe a très bien combiné sur le flanc droit avec Arda (Güler), Bernardo (Silva) et Fede. Nous nous sommes créé de nombreuses occasions de ce côté, et Fede a réalisé un match fantastique », résumait le coach portugais mercredi soir, très emballé par la prestation. Il devrait s’en inspirer pour la suite de la saison. Malgré les préférences du joueur pour le milieu de terrain (ça a même été un sujet de tension avec Ancelotti et Xabi Alonso), il risque bien de démarrer à droite de la défense au Camp Nou.

Deux "latéraux droits" face au Barça ?

Les faits sont têtus pour le numéro 8. Malgré la présence de Trent Alexander-Arnold et de Denzel Dumfries dans l’effectif, c’est avec lui comme latéral que l’équipe tourne le mieux. « Je suis content de jouer régulièrement, peu importe mon poste. Je veux juste jouer, j’avais beaucoup d’espace pour courir sur l’aile et je suis reconnaissant que l’entraîneur continue de me faire confiance. Je donnerai tout pour l’équipe », disait l’intéressé après Rome, comme s’il était prêt à faire plus de concessions sur sa situation personnelle que par le passé. « Je ne suis pas fait pour ça », avait-il par exemple expliqué, il y a un an, après un match contre Kairat Almaty.

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Selon Marca, c’est bien lui qui démarrera sur le flanc et il ne sera pas seul. En plus de Valverde, Mourinho envisage d’aligner Denzel Dumfries pour couvrir cette partie du terrain. Le média espagnol n’en dit pas plus sur la formule tactique employée (on voit mal le Real passer à une défense à 5 par exemple), si ce n’est qu’elle est censée offrir plus d’espace à l’Uruguayen et mettrait en avant ses qualités de débordement. Il pourrait évoluer un cran plus haut que le Néerlandais dans un rôle de joueur de couloir capable de défendre avec efficacité. Il a déjà occupé ce poste par le passé, plutôt avec succès. Cela signifie aussi qu’il faudra sortir un autre joueur du onze…