Atlético de Madrid : 9 départs annoncés cet été

L’Atlético de Madrid boucle une saison assez frustrante. En effet, les Colchoneros étaient engagés dans plusieurs compétitions, mais les hommes de Diego Simeone ont manqué le coche en Liga, en demi-finale de Ligue des champions et n’ont pas su aller au bout face à la Real Sociedad en Coupe du Roi. Une situation qui laisserait de nombreux joueurs dans le doute à l’approche de la fenêtre estivale. D’après les informations d’El Desmarque, neuf départs pourraient donc voir le jour. José María Giménez est freiné par des blessures et n’est pas le pilier constant attendu dans la capitale. Le Français Clément Lenglet n’a pas réussi à convaincre lors de ses apparitions. Álex Baena ne satisfait pas assez et Nico González, dont le prêt ne semble pas convaincant, pourrait ne pas s’inscrire dans la durée.

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Nahuel Molina manquerait de stabilité tout comme Robin Le Normand à l’arrière. De son côté, Alexander Sørloth alterne entre l’excellence et les déchets, malgré quelques apparitions tranchantes. Même dans les buts, Jan Oblak, verrait désormais son statut être affecté. Un dossier reste également délicat : celui de Thiago Almada. Le milieu de terrain argentin serait une déception flagrante. Avec un impact limité sur le jeu, il pourrait rejoindre son pays afin de s’installer à River Plate. Pour rappel, Antoine Griezmann va quitter le pays et filer en MLS à la fin de la saison. L’autre figure du club espagnol, Koke, se dirigerait aussi vers la porte de sortie. Un nouveau projet s’impose.