Mason Greenwood arrêté par la police de Manchester

Les soucis s'intensifient pour Mason Greenwood, qui fait la une des journaux après avoir été accusé par sa compagne de violences conjugales et d'agressions sexuelles. Plus tôt dans la journée, son club de Manchester United l'avait écarté du groupe professionnel jusqu'à nouvel ordre. AP News indique que le jeune international anglais aurait été arrêté par la police et placé en garde à vue.

«La police de Manchester a été informée plus tôt dans la journée d'images et de vidéos publiées en ligne sur les médias sociaux par une femme signalant des incidents de violence physique. Une enquête a été lancée et, à la suite de ces investigations, nous pouvons confirmer qu'un homme d'une vingtaine d'années a été arrêté et soupçonné de viol et d'agression. Il reste en détention pour interrogatoire. L'enquête se poursuit», peut-on lire dans un communiqué de la Police de Manchester.