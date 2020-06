Daler Kuzyaev, un bon coup pour l'Olympique de Marseille ?

La suite après cette publicité

Il ne faudra débourser une indemnité de transfert

C'est l'une des problématiques qui se pose souvent avec l'Olympique de Marseille, la dimension économique. Accusant un déficit structurel avoisinant les 100 millions d'euros, le club phocéen doit surtout vendre et recruter malin. L'avantage de la piste Daler Kuzyaev c'est que le joueur arrive en fin de contrat avec le Zenit et il ne faudra donc pas négocier avec le club russe.

Cependant, il faudra s'aligner sur le salaire

Néanmoins, la donnée financière ne s'arrête pas qu'aux transactions entre clubs et le salaire entre en jeu ainsi que la prime à la signature. Étant bien rémunéré au Zenit, Daler Kuzyaev a des demandes élevées. Certes elles ne sont pas insoutenables pour un club du standing de l'Olympique de Marseille, mais elles méritent réflexion. Selon nos informations, le père du joueur qui est très impliqué dans la gestion de la carrière de son fils se montrerait très gourmand. Outre la volonté d'obtenir une belle prime à la signature, le salaire demandé tourne autour de trois millions d'euros net. À titre de comparaison, Boubacar Kamara touche 2, 64 millions d'euros annuels.

Il reste jeune

Âgé de 27 ans, Daler Kuzyaev arrive dans ses meilleures années et peut donc s'engager pour plusieurs années et un cycle d'au moins trois ans. Ce qui est toujours une bonne nouvelle et ce qui permet aussi d'avoir la possibilité de faire une plus-value selon sa réussite ou non en terres phocéennes.

Il a l'expérience de la Coupe d'Europe

Deuxième de Ligue 1, l'Olympique de Marseille va retrouver la Ligue des Champions pour la première fois depuis la saison 2013/2014. Cependant, le club phocéen n'a pas un effectif pléthorique et aura bien besoin de doubler les postes pour jouer sur les deux tableaux la saison prochaine. Daler Kuzyaev a cet avantage de bien connaître l'Europe. Il a disputé 4 matches de Ligue des Champions cette saison et compte 20 matches de Ligue Europa à son actif pour 3 buts et 5 passes décisives. Par deux fois il avait atteint les huitièmes de finale de C3.

Il a disputé la Coupe du monde

International russe (21 capes, 1 but) depuis le 7 octobre 2017, le milieu de terrain est rentré dans les plans du sélectionneur Stanislav Cherchesov. Lors de la Coupe du monde 2018 où la Russie a atteint les quarts de finale à domicile, il a pris part aux cinq rencontres de son équipe et était titulaire lors des deux derniers matches face à l'Espagne et à la Croatie. Depuis le Mondial, il alterne entre titularisations et entrées en jeu, mais fait partie du socle solide de la sélection russe.

Il est très polyvalent

Milieu de terrain box-to-box, il excelle dans cette position où son abattage est mis en valeur tout comme ses qualités techniques. Néanmoins, il a déjà joué à 8 positions en club depuis le début de sa carrière. Utilisé 66 fois en tant que milieu défensif et 43 fois en tant que milieu central, il a aussi pris part à 42 rencontres dans un rôle de milieu droit. Aussi positionné milieu offensif à 23 reprises dans sa carrière, il a dépanné en tant que milieu gauche, arrière droit, arrière gauche et ailier droit. Un véritable couteau suisse ça fait toujours du bien dans un collectif.

Il est habitué à une forte concurrence

Depuis qu'il est au Zenit, Daler Kuzyaev a dû faire avec de nombreux concurrents. Aligné sur le côté ou près de Leandro Paredes sous Roberto Mancini, il est passé devant Matias Kranevitter, Hernani, Javi Garcia, Mauricio, Viktor Fayzulin, Christian Noboa ou encore Aleksandr Erokhin. Il a cependant perdu sa place depuis un an avec l'arrivée du Colombien Wilmar Barrios et l'explosion de Magomed Ozdoev. Moins complémentaire avec le Colombien dans le 4-4-2 de Sergey Semak, il en a fait les frais.Surtout dans un milieu à trois comme à Marseille, il saura grappiller du temps de jeu et se battre pour un rôle de titulaire.

Il n'a jamais évolué avec André Villas-Boas

Si Daler Kuzyaev est une piste d'André villas-Boas, les deux hommes n'ont jamais été ensemble au Zenit. Cependant, le coach de Marseille a déjà pu le voir à l'oeuvre à partir de 2014 et jusqu'en 2016 lorsque Daler Kuzyaev évoluait au Terek Grozny (actuel Akhmat Grozny). Le milieu russe a rejoint le Zenit en 2017 où il s'est vite imposé comme un titulaire indiscutable sous les ordres de Roberto Mancini.

Il a eu des pépins physiques et a perdu sa place de titulaire

Titulaire depuis deux ans au Zenit, il a moins joué cette saison. La faute à la concurrence puisque le duo Magomed Ozdoev - Wilmar Barrios, mais aussi à des pépins physiques. Victime d'une côte fracturée entre février et mars 2019, il a aussi connu une grave blessure au ménisque le 21 mars 2019 qui l'a privé des terrains pendant 131 jours. Une absence pendant 14 matches qui ne lui a pas permis de se battre idéalement pour rester titulaire. Il a malgré tout disputé 19 matches (7 titularisations) et délivré une passe décisive cette saison.

Il n'est pas toujours sérieux

Si Daler Kuzyaev est un joueur très actif sur un terrain et avec un gros volume de jeu, il manque parfois de professionnalisme. Nous avons réussi à obtenir quelqu'un indiscrétions sur son investissement. Pas toujours fiable hors-terrain, il n'est pas toujours professionnel en ce qui concerne la préparation invisible.

Pour résumer

Si ces quelques pépins physiques récents et surtout un investissement pas toujours total peuvent interroger, Daler Kuzyaev représente malgré tout une bonne opportunité. Joueur rodé et prêt pour les compétitions européennes, il est habitué depuis trois ans au haut niveau et dispose d'une belle expérience. Arrivant à l'âge idéal pour s'exporter en dehors de la Russie, il a aussi l'avantage d'être polyvalent ce qui n'est pas un luxe de trop à l'OM où l'effectif est assez léger quantitativement. Néanmoins, la question financière pourra se poser puisque ses demandes salariales restent élevées. Le pari est intéressant, reste à savoir si l'OM sera totalement convaincu et aura les moyens de fructifier ce dossier.