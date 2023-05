Arsenal-Chelsea : la vengeance du mercato hivernal

Arsenal-Chelsea, un habituel choc de Premier League entre deux cadors. Mais cette année, il s’agit plus de voir si les Gunners vont continuer à rêver au titre de champion en s’imposant face à la plus grosse déception de la saison. En cas de victoire face au 12e de Premier League, ils reprendraient la tête du classement. Et Chelsea s’enfoncerait encore un peu plus dans le ventre mou du championnat.

Mais il y a bien un match que les Blues ont gagné face à Arsenal cette saison, celui du mercato. En janvier dernier, ils ont chipé, sur le gong, la pépite ukrainienne Mykhaylo Mudryk. Tout semblait pourtant calé avec Arsenal, qui négociait depuis plusieurs semaines avec le Shakhtar Donetsk, et qui avait la préférence du joueur. Ce dernier s’affichait sur ses réseaux sociaux en véritable supporter d’Arsenal. Pour finalement enfiler le maillot bleu, une fois que Chelsea, par l’intermédiaire de son copropriétaire Behdad Eghbali, avait envoyé plus de 100 M€ (bonus compris).

Mudryk échoue à Chelsea

Déçu, Arsenal se rabattait sur une valeur sûre de Premier League, le Belge Leandro Trossard qui évoluait à Brighton, pour 24 M€. Tant pis pour les moqueries d’alors sur son incapacité à boucler le recrutement d’un joueur qui voulait absolument les rejoindre. Et tant mieux pour les statistiques, puisque le recrutement de Trossard s’avère une réussite. Présent pour relayer au mieux Saka et/ou Martinelli, il a délivré 8 passes décisives et inscrit 1 but en 15 apparitions en championnat avec les Gunners. Il s’est surtout parfaitement intégré au jeu mis en place par Mikel Arteta.

Pendant ce temps-là, Mudryk a débarqué dans un club sans la moindre cohérence sportive, où les ailiers s’empilent pendant que la case buteur reste désespérément vide. Résultat, deux passes décisives et aucun but en Premier League, et deux apparitions mièvres en Ligue des Champions. Avec l’impression d’être totalement perdu sur le terrain, sans repère et sans autre choix que de tenter des exploits solitaires. Chelsea a gagné le match du mercato, mais il a prouvé qu’un joueur, aussi talentueux soit-il, ne peut donner le meilleur de lui-même si les conditions de son épanouissement ne sont pas réunies. Ce soir, à l’Emirates Stadium, Mudryk pourra voir d’encore plus près l’équipe qu’il rêvait de rejoindre il y a 4 mois, sur le banc de touche de l’adversaire. Avec sûrement quelques regrets.