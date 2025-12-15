Le PSG annonce le renouvellement de son partenariat avec Visit Qatar

Champion de France et d’Europe en 2025, le Paris Saint-Germain va disputer la Coupe Intercontinentale à Doha au Qatar. Le club de la capitale a profité de cette occasion pour officialiser le renouvellement d’un partenariat important par le biais d’un communiqué de presse officiel. «Visit Qatar et le Paris Saint-Germain ont annoncé le renouvellement de leur partenariat lors d’un événement exceptionnel organisé à Doha : l’inauguration officielle de l’Ici C’est Paris Park, marquée par un grand spectacle de drones illuminant le ciel de la ville, lancé par la Légende du Paris Saint-Germain Marco Verratti. Le show s’est conclu par l’apparition des logos du Club et de Visit Qatar dans le ciel, accompagnés du message « The Story Continues », un symbole créatif fort de l’évolution du partenariat. Cette célébration majeure illustre l’ambition commune des deux organisations pour continuer à écrire une histoire fondée sur l’innovation, la culture et le rayonnement international. Le nouvel accord signé jusqu’en 2028 confirme le statut de Visit Qatar en tant que Partenaire Premium des équipes féminine et masculine de football ainsi que de l’équipe de handball du Paris Saint-Germain, illustrant ainsi la continuité naturelle d’une relation de long terme reposant sur des valeurs partagées.

»

Richard Heaselgrave, Chief Revenue Officer du Paris Saint-Germain, a évoqué la poursuite de ce mariage. « Aujourd’hui marque la continuité d’une histoire commune. Visit Qatar et le Paris Saint-Germain ont construit une relation de long terme fondée sur la créativité et les connexions culturelles. Depuis plus de dix ans, ce partenariat est devenu l’une de nos collaborations les plus fortes et les plus durables et son renouvellement témoigne de notre confiance en son potentiel à long terme. Célébrer ce renouvellement à Doha, lors de l’ouverture du Ici C’est Paris Park, reflète la profondeur de notre collaboration et notre engagement à inspirer nos supporters et les voyageurs dans le monde entier. »