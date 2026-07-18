Menu Rechercher
Commenter
Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : le programme TV, où et quand voir France-Angleterre

Par Maxime Barbaud
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp
France Angleterre
winamax
1 1.83 N 4.05 2 3.60 bonus 100€

La fin de la Coupe du Monde approche à grands pas. Après plus de 5 semaines de compétition, il ne reste plus que deux matchs à disputer avec tout d’abord la petite finale entre la France et l’Angleterre. Elle aura lieu ce soir à Miami avec un coup d’envoi prévu à 23h, heure française.

La suite après cette publicité

Cette rencontre sera diffusée à la fois sur M6 et sur beIN SPORTS 1. Même s’ils n’ont pas vraiment la tête à jouer, les Bleus auront l’occasion d’aller chercher la 3e place de la compétition, derrière les Espagnols et les Argentins, qui se disputent la finale demain (21h, heure française).

Samedi 18 juillet :

-à 23h (heure française) - Petite finale : France - Angleterre (M6, beIN SPORTS 1)

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
France
Angleterre

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
France Flag France
Angleterre Flag Angleterre
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier