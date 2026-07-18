Coupe du Monde 2026 : le programme TV, où et quand voir France-Angleterre

La fin de la Coupe du Monde approche à grands pas. Après plus de 5 semaines de compétition, il ne reste plus que deux matchs à disputer avec tout d’abord la petite finale entre la France et l’Angleterre. Elle aura lieu ce soir à Miami avec un coup d’envoi prévu à 23h, heure française.

La suite après cette publicité

Cette rencontre sera diffusée à la fois sur M6 et sur beIN SPORTS 1. Même s’ils n’ont pas vraiment la tête à jouer, les Bleus auront l’occasion d’aller chercher la 3e place de la compétition, derrière les Espagnols et les Argentins, qui se disputent la finale demain (21h, heure française).

Samedi 18 juillet :

-à 23h (heure française) - Petite finale : France - Angleterre (M6, beIN SPORTS 1)