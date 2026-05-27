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Ligue 1

EdF : l’avis fort de Caqueret sur la non-sélection de Tolisso à la Coupe du Monde

Par Jordan Pardon
1 min.
Benoît Bastien et Corentin Tolisso @Maxppp

C’est certainement l’absence la plus discutable de cette liste. Non-sélectionné par Didier Deschamps malgré sa saison fantastique avec l’OL, Corentin Tolisso aurait dû faire partie de la délégation tricolore au Mondial pour beaucoup de monde. C’est notamment le cas de son ancien coéquipier à l’OL, Maxence Caqueret, qui l’aurait pris à "100%" à la place du sélectionneur en poste.

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«La plus grande injustice entre la non-convocation de Jean Butez (son coéquipier et gardien à Côme, ndlr) ou celle de Corentin Tolisso ? Je pense que c’est celle de Corentin, je l’aurais pris à 100%, sa saison est juste incroyable, en termes de leadership, de statistiques, et de niveau affiché avec le club. Je me demande si ce n’est pas l’une, voire la meilleure saison de sa carrière, donc évidemment qu’il était légitime à cette place en équipe de France. »

Pub. le - MAJ le
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