Bayern : Dayot Upamecano répond à la rumeur Randal Kolo Muani

Leader de Bundesliga avec le Bayern Munich, Dayot Upamecano (24 ans) connaît une belle saison et brille aussi en équipe de France. Performant en Bundesliga et avec les Bleus, des éléments communs avec son compatriote Randal Kolo Muani qui enchaîne les belles prestations avec l’Eintracht Francfort. Interrogé par Sport 1, Dayot Upamecano est revenu sur la rumeur envoyant l’ancien Nantais en Bavière.

« (Sourire) Je ne sais pas. Mais pourquoi pas? Tout ce que je peux dire, c’est que Kolo est un grand joueur avec une grande mentalité. J’espère que nous pourrons gagner encore beaucoup de matchs avec la France et qu’il nous aidera sur de nombreux buts. Il n’a plus qu’à continuer comme avant» a ainsi lâché l’ancien de Valenciennes, Salzbourg et Leipzig.

